Cuatro delincuentes armados y encapuchados asaltaron a dos familias de San Martín y se alzaron con unos $55.000 y aparatos, dijeron fuentes policiales. Todo comenzó en los últimos minutos del pasado martes, cuando la banda irrumpió en la casa de una mujer llamada Lorena Otarola, en inmediaciones de Yapeyú y Florida. La mujer estaba con sus tres hijos (16, 10 y una bebé de 4 meses). Los sujetos los encañonaron y pedían un dinero que Otarola no tenía. Al parecer, la banda buscaba una plata que había recaudado la unión vecinal, que preside el marido de la mujer. Ella comprendió eso y les dijo a los ladrones que la suma que buscaban estaba en la vivienda de enfrente, donde viven sus suegros. Los delincuentes decidieron entonces cruzar la calle, no sin antes llevarse de allí un televisor y $5.000. Y también exigieron a Otarola y a sus hijos que fueran con ellos a la otra casa, donde a esa hora Américo Bustos (75) y Teresa Orozco (69) miraban televisión. Cuando escucharon que su nuera llamaba a la puerta, fueron a abrirle y de inmediato se metieron a la propiedad los cuatro ladrones junto al resto de la familia. A Bustos lo redujeron dos sujetos y no le quedó otra que entregar los $50.000 de la unión vecinal, teniendo en cuenta que su familia corría peligro, dijeron en la Fuerza.