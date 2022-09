Un accidente en pleno microcentro no se convirtió en tragedia de casualidad. Es que una camioneta que, según el testimonio de algunas personas, pasó en rojo y alta velocidad el semáforo de Avenida Rioja y Mitre y ocasionó un siniestro que terminó involucrando a 4 vehículos en total.

Los involucrados aseguraron que el conductor de la Amarok, Mauricio Díaz, circulaba por Rioja, de Norte a Sur, pasó en rojo y embistió a un joven conductor de un Corsa que lo hacía por Mitre tras ver la luz verde que lo habilitaba a pasar.

" Cuando me toca el verde, no alcanzo a avanzar cuando la camioneta, que venía a 120 por lo menos, me choca, hago un trompo y me subo a la vereda. Había mucha gente en la calle, pero por suerte no atropellé a nadie. No podía salir del vehículo y el hombre vino a disculparse por pasar en rojo, tengo mucha bronca", dijo el joven estudiante de letras, Jorge Salinas, dueño del Corsa que quedó en al vereda del Colegio Nacional.

Producto del impacto, otros dos vehículos se vieron involucrados con daños menores: un Renault Clio, conducido por María Moncho, y una Eco Sport, en la que viajaba Graciela Sastre.