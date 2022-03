Una ciclista de 35 años quedó al borde de lo peor y en la Policía investigan si fue embestida por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga.

Todo ocurrió en la noche del último viernes, sobre las 21, en Rawson, en un tramo de la calle Boulevard Sarmiento que fue calificado como los vecinos como "muy peligroso".

La víctima, llamada Sandra Roxana Aguirre, a raíz de las graves lesiones que sufrió quedó internada en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Rawson. Una de las hipótesis es que pudo ser atropellada cuando transitaba en su bicicleta por Boulevard Sarmiento en dirección al Este, metros después de pasar la calle Álvarez Condarco, en el interior de la Villa San Damián. En la Fuerza investigan si fue arrollada desde atrás por un automovilista que huyó sin brindarle asistencia. Aunque otra posibilidad es que haya sufrido una caída casual, teniendo en cuenta que a menudo sufre convulsiones, señalaron los investigadores.

Lo concreto es que en la Policía no confirmaron que se trató de un siniestro vial. Sin embargo, los vecinos deslizaron que ellos creen que sí, basándose en que unos adolescentes observaron salir a toda velocidad a un auto color gris, supuestamente marca Ford.

"Eran como las 21, yo estaba adentro de la casa cuando escuché el estruendo y el grito de la mujer. Salí y la vi tirada en la calle. Tenía la cabeza destrozada, le brotaba la sangre, no creo que se haya caído. Yo quise hablarla pero no decía nada, no reaccionaba. Al ratito medio que reaccionó, dijo que le dolía la cabeza y que se quería levantar, pero no la dejamos", contó Carlos, un vecino que tiene su casa justo frente a donde ocurrió el episodio. Su pareja agregó que "la mujer hacía como un ronquido que se escuchaba desde lejos, nosotros creíamos que ahí ya se moría".

Aguirre fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Rawson, donde le hicieron estudios y constataron que presentaba traumatismo craneoencefálico grave, además de politraumatismos.

Sobre el posible conductor prófugo hasta anoche no había novedades, o por lo menos eso dijeron en la seccional 25ra ante la consulta de este diario. Los pesquisas cuentan con los registros de una cámara del Cisem instalada en la esquina de Boulevard Sarmiento y Frías, es decir, a unos 200 metros de distancia.

"Esta calle es peligrosísima, ya tiene varios muertos en este tramo. Anoche (por el viernes) no podíamos parar el tráfico, a la mujer la podrían haber atropellado de vuelta. Hay muchos niños, la iluminación es mala y los autos pasan muy rápido, pedimos que se haga algo", cerró Carlos.

Lo que a los pesquisas mucho no les cierra es que la bicicleta casi que no tiene daños. Pero "no se descarta nada", dijeron.

Choque y vuelco

A eso de las 16.10 de ayer, una VW Surán y un Peugeot 207 chocaron en la esquina de Necochea y Oro, en Chimbas, y el primero de ellos terminó volcado en un zanjón. En ese vehículo viajaba Mariela Castillo (53) y un chico de 15 años. Mientras que el Peugeot era guiado por Martín Molli (22). Los tres sufrieron lesiones leves.