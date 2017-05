VIOLENTADA. Los ladrones usaron una barreta o un elemento similar para forzar la cerradura de la puerta del departamento.

El sueño de tener la casa propia se complicó en horas para una empleada luego de que ladrones ingresaran a robar al departamento que alquila en un consorcio capitalino. Los delincuentes saltaron una medianera y violentaron la puerta metálica de su hogar. Unos vecinos que viven al lado supuestamente no escucharon nada y una vez que los malvivientes entraron revisaron todo. Según Analía Molina, la damnificada, los ladrones se llevaron desde aparatos hasta los 150.000 pesos que tenía ahorrados y que eran para comprar un terreno. Tras el robo, la mujer dijo que se mudará.



Molina vive con su hijo desde hace un año y medio en el departamento 5 del consorcio San Plácido, en calle Caseros 350 Norte. La noche del último domingo, ambos salieron a pasear y el departamento estuvo solo por varias horas. Al parecer, los malvivientes atacaron a la 1.30 del lunes. En ese lapso, ladrones treparon una pared de unos dos metros del costado Norte del consorcio y se descolgaron frente a la puerta del hogar de Molina. “Los vecinos que viven de ese lado estaban, pero me dijeron que no escucharon nada”, contó la empleada. Los delincuentes usaron una barreta o un elemento similar y forzaron la cerradura de la puerta. Una vez adentro, sacaron todos los cajones de los muebles y hasta vaciaron las envases de crema. “Me robaron ropa, joyas, un TV de 32, una Play Station 4, juegos, una cámara de fotos, una depiladora, una planchita del pelo, una mochila y los 150.000 pesos que tenía en una cómoda. Esa plata la saqué hace una semana del banco y era para comprar un terreno y empezar a construir mi casa propia. Ese día también entraron a robarle a un vecino. Ahora me mudo, no quiero vivir más aquí”, dijo la damnificada.