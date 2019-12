Una humilde familia de Chimbas quedó en ruinas luego de que se incendiara su casa, ubicada en el 247 Este de la calle Monseñor Gallardo, en la Villa Centenario. Allí vive Ana Laura Carrizo (36) junto a sus tres chicos, una adolescente de 14 y dos varones de 10 y 8 años. El fuego se desató a eso de las 3.30 de ayer, y podría haber terminado mucho peor si la hija mayor de Carrizo no se hubiese levantado al baño. "Ella fue la que vio el humo y me empezó a gritar", explicó la mujer, quien estaba durmiendo en su dormitorio junto a los otros dos menores. José Martín (foto), expareja de Carrizo, comentó que el incendio se generó por una falla en un portafoco de una habitación. Las llamas se extendieron a otro dormitorio, al comedor y a la cocina, dejando a su paso todo reducido a chatarra. La única parte de la casa que no fue afectada fue justamente la habitación donde descansaba la madre con sus hijos. "Yo los saqué a ellos y después mucho no se pudo hacer, se quemó todo", dijo la mujer, quien mantiene la familia con planes del gobierno. También hace cosas dulces para vender, pero se le quemaron los utensilios.

Para ayudarlos, llamar al 154427666.