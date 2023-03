Una adolecente de 16 años denunció que fue violada durante una fiesta de 15 en Miramar. El hecho tuvo lugar en el Club de Amigos, ubicado en las afueras de la ciudad balnearia, donde la victima sostiene que le pusieron algo en la bebida para luego ser abusada. Un joven fue detenido, mientras que otros dos se encuentran imputados.

La justicia de Mar del Plata investiga la causa y las primeras informaciones indican que la menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. El fiscal del fuero de menores intervinente, Walter Martínez Soto, solicitó la detención de un joven de 17 años que estuvo presente en la fiesta y fue señalado por testigos como principal sospechoso.

Gabriela, madre de la víctima, aseguró en diálogo con C5N, que "ella estaba en shock" y que al hacerse presente en el lugar pudo ver a su hija "en condiciones que no son normales, no podia hablar ni mantenerse parada".

"Yo siempre le inculque a ella que, si algún día alguien la tocaba a ella yo prendo fuego todo. Le tuve que preguntar a sus amigos para que me digan que pasó, y no sabian responderme, porque no dejan de ser criaturas", agregó.

Para luego dar detalles sobre que le contó la menor: "Mami, este pibe morochito de Mar del Plata, Alex, me violó sobre los pastizales". Ante este panorama, Gabriela decidió dirigirse hacia el destacamento policial para radicar la denuncia y pedir una ambulancia.

Por su parte, desde el Club Amigos Unidos dieron a conocer un comunicado poniendose a disposición de la familia por el “muy lamentable hecho de gravedad” y solicitó que aquellos testigos que tengan mayor información, se acerquen a declarar. “Vamos a seguir en contacto con la familia”, aseguraron.