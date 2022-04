Cansada por los ruidos que provocaba su vecino de 25 años, que vivía en el mismo PH que ella en Beláustegui 1439, del barrio porteño de Caballito, Gloria, de 71 años, lo había denunciado más de cinco veces al 911. Ayer, su hija encontró a esta mujer asesinada a golpes, tendida en el piso de su domicilio, y el principal sospechoso es este joven que ya está detenido, mientras se investiga si actuó con otros cómplices.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 A se dirigió al departamento luego de recibir la llamada de la hija de Gloria, quien notificó que había encontrado la casa de su madre desordenada por completo. Al llegar al lugar, los oficiales hallaron en la cocina a la mujer tendida boca arriba, por lo que se pidió asistencia del SAME, que luego constató la muerte, según lo que informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Entonces, personal del Departamento Delitos Contra las Personas hizo un relevamiento de las cámaras de la zona y de testimonios de los vecinos para buscar esclarecer lo sucedido. Del relato de una mujer se supo que un hombre que vivía en uno de los departamentos del lugar permanentemente mantenía discusiones de convivencia con Gloria.

Además, esta testigo agregó que, antes de conocerse la noticia de la muerte de su vecina, había escuchado al joven hablar en voz alta con otros hombres y manifestar la intención de dirigirse hacia la vivienda de la víctima, así vinculándolo con el homicidio.

Finalmente, se ordenó la detención de este hombre de 25 años, que fue trasladado a una alcaidía de la zona, mientras que personal de Homicidios y Criminalística esperaba que se dicte la orden de allanamiento sobre la vivienda del imputado para encontrar elementos valiosos en la causa. Mientras tanto, el departamento quedó con consigna policial de la Comisaría Vecinal 6 A.

El testimonio de un vecino

“Yo estaba en mi negocio, me enteré por una llamada telefónica que liquidaron a esta mujer, que la mataron en la madrugada del sábado”, dijo a LN+ Eduardo, un vecino de Gloria que la conocía desde hace años. Según detalló, en esta dirección había tres PH y la mujer asesinada vivía en el fondo, mientras que el supuesto asesino ocupaba el departamento del medio.

El vecino contó, además, que Gloria le había expresado los problemas que tenía con el joven ahora preso. “Somos vecinos, nos llevamos bien, y ella me decía ‘este pibe hace ruidos’. Pensamos que hacía esos desmanes por la droga que él consumía. Las denuncias ella las hacía al 911, varias veces, cinco o más veces. Había ruidos molestos de madrugada, ella no podía ni dormir y el vecino de adelante tampoco”, manifestó Eduardo.

Además, reveló que Gloria conocía a su presunto homicida desde hace bastante tiempo, cuando el joven todavía vivía con su madre, que aparentemente se habría ido del domicilio hacia una dirección a una cuadra y media, también por problemas con él. Incluso, en el barrio circuló la versión de que Gloria lo cuidaba cuando era un niño.

“Estaban en la joda”, resumió el vecino.

Visiblemente conmovido por el asesinato de la mujer que vivió pegada a su casa durante tantos años, añadió: “Nos llevamos todos muy bien, me quedé frío cuando me enteré, era una mujer muy buena, hacía costuras, me arreglaba ropa. Vivía sola porque estaba separada de su esposo, tenía un hijo y una hija, y una buena relación con todos nosotros”.

En la causa actuaron la Fiscalía Criminal y Correccional Número 10, a cargo del doctor Vismara, Secretaría del doctor Taboada, que solicitó darle intervención a la División Homicidios para realizar la investigación y poder esclarecer el hecho; como así también el Juzgado Nacional Criminal y Contravencional Número 32, a cargo del doctor Santiago Zavalia, Secretaría 114 del doctor Poncio, que ordenó la detención del hombre.