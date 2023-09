Una mujer quedó detenida el último domingo a la siesta, luego de protagonizar un violento episodio contra su exmarido al que quemó con agua hervida y al que quiso quemarle la camioneta. Según el hombre y fuentes policiales, su ex lo citó a la casa que compartían en la calle Corrientes, en Concepción, Capital, porque supuestamente lo esperaba su hija y una amiga de la chica. Pero cuando llegó sólo estaba la mujer e insistió en que hablaran, cosa que él no quería hacer pero accedió a hacerlo dentro de su camioneta. Según fuentes del caso, el diálogo pronto derivó en una discusión, que pasó a las agresiones, porque ella le arrojó agua hervida quemándole el torso y al menos un brazo. Cuando pararon la marcha del vehículo, él bajó pero ella puso los seguros por dentro y pretendió quemar el vehículo, con ella adentro, maniobra que parcialmente fue impedida por el hombre y unos vecinos que, a pedradas, rompieron los cristales de las puertas para abrirlas. De todos modos alcanzó a prender fuego en un asiento, pero las llamas fueron controladas por su ex y los vecinos. El hombre sufrió lesiones de primer grado en un 14% de su cuerpo, informaron. Ella, deberá enfrentar una causa por lesiones en las próximas horas.