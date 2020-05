No tenía huesos fracturados ni otras lesiones de violencia física. Lo que mató al bebé de 5 meses de 25 Mayo la madrugada del lunes fue una neumonía pero no del tipo Covid-19. La autopsia reveló además que no fue abusado ni estaba desnutrido, pues pesaba 7 kg y no 5 kg como habían informado voceros del caso. De todos modos dio cuenta de varias erupciones en su piel producidas por falta de higiene, indicaron. El resultado del examen médico alivió la situación judicial de su madre de 38 años (no identificada para preservar a sus otros 8 hijos menores), que podría quedar libre pero aún en la mira de la Justicia Penal.



¿La razón? "una neumonía no es algo que pase desapercibido por sus devastadores síntomas. De alguna manera su madre, principalmente, debió notar un marcado malestar en el bebé por esa grave enfermedad", dijo un investigador ligado al caso.



Otra situación que tampoco debió pasar desapercibida para la madre del nene, fue su cuadro de lesiones, erupciones muy claras que habían alcanzado la zona donde usaba el pañal y fue lo que llevó a pensar en que quizá pudo haber sido abusado.



Quienes siguen de cerca el caso suponen que la madre no tuvo la intención de causarle un daño en la salud a su propio hijo. Pero tampoco dejan de lado que como progenitora fue la primera y principal responsable por la salud de su hijo.

La cuestión es por qué no actuó a tiempo para salvar al bebé

Es esta responsabilidad la que complica a la mujer. Y si bien la hipótesis es que no hizo nada a propósito, la sospecha es que pudo actuar con negligencia, es decir con descuido.



Las lesiones en el cuerpo del nene y la letal enfermedad que terminó con sus días parecen una muestra innegable de esa "dejadez", pero hay otros indicios que podrán confirmar lo que en el barrio donde vivía la mujer con sus 9 chicos era lo más evidente: su propensión a salir a bailar o hacer juntaderas en el rancho que le prestaban.



Todas estas alternativas son las que llevaban ayer a conjeturar que podría recuperar su libertad. Es que un delito culposo (sin intención) es excarcelable, es decir, que permite al imputado enfrentar la investigación pero en libertad.



La cuestión estará en determinar si la mujer pudo o no dejarse estar por omisión o descuido, ante las lesiones en el cuerpo de su bebé. Y si le cabe o no alguna imputación por no haber actuado a tiempo con la grave enfermedad de su hijo.



Esa decisión es la que tendrá que tomar el titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez.