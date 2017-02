El accidente en el camino a Chile por Mendoza tiene en su listado de pasajeros a, al menos, dos familias sanjuaninas, según pudo saber DIARIO DECUYO. Son en total 7 personas, cuatro mayores y tres niños. En la tragedia fallecieron 19 personas.

La familia Maldonado Oro

Eliana Oro: no se sabe aún nada de ella. No ingresó a ningún hospital, tampoco por ahora la confirman como fallecida. Es que hay una mujer que tras el vuelco habría subido a un vehículo particular.

Jorge Maldonado: presenta quebraduras, pero está fuera de peligro

Liam Juan Cruz Maldonado: tiene 3 años, tiene comprometido el ojo, la nariz y una oreja. Su estado es delicado.

Liam, Eliana y Jorge

La familia Olivera Sánchez

Jorge Olivera: fallecido

Fernanda Sánchez: fallecida

Thiago y Dylan Olivera: tienen 4 y 2 años, respectivamente. Están internados, son hijos de esta pareja. Se encuentran en el Hospital Notti. El estado de ambos es delicado.

Listado oficial de heridos

El último parte médico de los nenes sanjuaninos, los más graves de los 5 menores