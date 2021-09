Una sargento de la Policía quedó formalmente acusada de cometer fraude y falsificación de instrumento público, por haber cobrado casi 175.000 pesos por servicios adicionales que no hizo porque estaba con parte médico por haber dado a luz, dijeron fuentes judiciales. La sospechosa es Daniela Ibaceta. Había sido denunciada por sus propios pares de la Fuerza el 27 de agosto pasado en la Subsecretaría de Inspección y Control de Seguridad Pública. Allí, quedó en la mira por servicios en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, que no hizo ni en una escuela ni en un museo porque gozaba de licencia por maternidad, indicaron las fuentes. El fiscal Adrián Riveros, coordinador de la UFI de Delitos Especiales, formalizó sus sospechas de que la mujer falsificó planillas de la Fuerza para poder cobrar y así hacerse engañosamente de un dinero que no debía percibir. El juez de garantías Alberto Caballero concedió a Fiscalía 1 año de plazo para investigar. En ese tiempo, se intentará establecer si la mujer actuó sola o si tuvo cómplices.

Los delitos que le imputaron son excarcelables y por eso, por ahora, permanecerá libre.