Durante la madrugada de ayer, veinte jóvenes fueron detenidos por participar de una fiesta clandestina en una vivienda ubicada sobre Avenida Córdoba y Ameghino, de Capital, luego de encontrarse en un bar. La situación fue captada por las cámaras del CISEM, dando intervención a los efectivos policiales que se acercaron hasta el lugar, aprehendiendo a los protagonistas.

En las últimas horas, uno de los involucrados se despachó en las redes sociales contra todo y todos. Y si bien admitió su error, se mostró muy molesto con algunos a los que tildó de "hipócritas".

"Para los que hablan sin saber, me encantaría que no sean tan hipócritas. Cada uno de los que estaba anoche - por el lunes- había sido partícipe de un cumpleaños en un bar ubicado en Av. Libertador (no doy el nombre porque ESTA PROHIBIDO por ley) por ende habían todos seguido el protocolo inclusive con la toma de temperatura. Reconozco y admito que cada uno de los que estuvo estábamos en falta", comenzó diciendo.

Sin embargo, de inmediato comenzó a quejarse del accionar policial y hasta del ayudante del fiscal. "Llegando a la comisaría pedí una llamada la cual me fue negada como lo tengo grabado en video y con nombre del uniformado que me la negó (nadie te puede negar una llamada. Estas siendo detenido, vos tenes el derecho a un procedimiento correcto como marca el código penal de la nación... Y el procedimiento correcto es que llames a tu abogado así te pones al tanto de que se te quiere imputar", escribió el joven.

"Menos mal que tengo un poco de cabeza y tengo pruebas con nombre de la gente que anoche se me burló en la cara al querer tener mis derechos como ciudadano dentro del error que tuvimos", agregó

Para terminar, Sosa reconoció que estuvo en falta y se disculpó con aquellos que cumplen la cuarentena, pero disparó contra quieren "llamar la atención". "He leído comentarios de ellos y son los mismos que suben fotos chupando con sus amigos en sus casas", finalizó.