Las cámaras de videovigilancia de la cuadra del Hospital Provincial captaron el crimen del subinspector Leoncio Bermúdez, quien fue ejecutado a tiros el martes por la noche en la puerta del Hospital Provincial de Rosario. El crimen fue cometido por sicarios que habían ingresado allí para buscar a Gabriel Lencina, un interno de Piñero que cumple condena a 22 años y 2 meses de prisión y que había sido llevado allí para un tratamiento médico por tuberculosis. Se desconoce, por el momento, si iban a rescatarlo o matarlo. El caso es investigado por la fiscal Gisela Paolicelli, quien dio las primeras directivas a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.

La secuencia dura medio minuto. En la filmación, se ve que personas empiezan a salir del hospital al escuchar disparos -resultó herida en sus dos piernas una enfermera- e inmediatamente después uno de los sicarios sale pistola en mano, Allí, se choca de frente con Bermúdez (que había salido del destacamento dentro del hospital para ver qué ocurría) y le da primero un tiro en la cabeza, luego otro cuando ya estaba cayendo. Los peritos de la AIC que trabajaron en la escena secuestraron seis vainas servidas. Los atacantes, en tanto, huyeron en un Fiat Uno blanco.

De acuerdo a los datos del expediente a los que accedió Infobae, el subinspector estaba en el destacamento situado en inmediaciones del hospital junto a su hija de 10 años, que lo había acompañado a su trabajo. Según el video que trascendió del hecho, el mismo pistolero que mató al agente después apuntó contra el destacamento en el que estaba la menor.

“Esto es una locura. Es distinto a cualquier cosa que vivimos antes. Que vengan a buscar a un preso con custodia, a matarlo o llevárselo, es de gente que está dispuesta a todo, no les importó nada. No sabemos ni qué pedir, ¿que esté el Ejército, que no haya más detenidos atendidos en hospitales? Los trabajadores del hospital llamaron a asamblea hoy y convocaron a otros hospitales también, porque pasó en el Provincial, pero pudo haber pasado en cualquiera”, dijo Pablo Crispo, dirigente de la Asociación de Médicos de la República Argentina.

“Entre las 21.15 y las 21.20, cuatro personas armadas entraron al hospital y se trenzaron en lucha con el Servicio Penitenciario (que custodiaban el recluso)”, indicó en Radio 2 Claudio Brilloni, ministro de Seguridad, quien agregó: “El preso tiene tuberculosis, en un nivel que no se puede tratar en la cárcel. Por eso se dispuso su traslado”.

El titular de la cartera de Seguridad santafesina enfatizó que, por el momento, no está determinado si los sicarios fueron a rescatar o a matar al interno, que antes de llegar al hospital estaba preso en el penal de Piñero.

Según señaló Brilloni, Lencina fue ingresado al Hospital Provincial el pasado lunes y debía ser dado de alta este miércoles. El alta se adelantó a este martes por la noche por la emboscada. Lencina está condenado por tres causas de homicidio, uno consumado, los otros por tentativa o instigación.

Lencina no parece vinculado a las grandes estructuras narcos de la ciudad, con bandas como Los Monos. Se lo vincula a una serie de pesados de la zona norte como Hernán “Lichi” Romero, supuesto traficante de droga. Su condena es una unificación de dos penas. En 2020, recibió 11 años por instigar la muerte de Jorge Nicolás José, según el sitio El Ciudadano. La banda criminal le cobró una deuda a José, para luego matarlo a tiros en febrero de ese año.