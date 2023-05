Un violento hecho ocurrió en las últimas horas en el municipio bonaerense de José C. Paz cuando un delincuente fue brutalmente golpeado por la víctima de un robo que decidió perseguirlo durante nueve cuadras con intención de recuperar la bicicleta que el ladrón le había sustraído. Una vez que lo alcanzó le propinó una golpiza que derivó en fracturas en el brazo y la mano producto de haberlo arrojado con vehemencia en un canasto de la basura de la vía pública.

El insólito episodio sucedió el lunes por la tarde en el barrio “Monedita” del mencionado municipio de la provincia de Buenos Aires. Allí, el joven de 19 años habría sido el autor junto con otras dos personas del robo de la bicicleta de la persona que luego lo golpearía en medio de la vereda.

La situación se desató luego de que el ladrón fuera visto pasar al menos dos veces por enfrente de una peluquería donde el dueño del rodado iba a cortarse el pelo. En ese momento, tres sujetos se llevaron la bicicleta y el dueño salió enardecido a perseguirlos.

Durante al menos nueve cuadras la víctima lo persiguió y terminó propiciándole una brutal golpiza al adolescente de 19 años, que, indefenso, no opuso resistencia ante la superioridad corporal de la víctima del robo.

Según dejó constancia un video, la secuencia concluyó cuando el delincuente fue arrojado dentro de un canasto de basura rectangular y de metal en la vía pública. Tras ello, el atacante siguió con su embestida y le propinó múltiples puñetazos en la cara y el pecho. El chico de 19 sufrió fracturas en su brazo, en una mano y en la nariz.

Horas más tarde, la madre del delincuente dialogó con la señal TN y brindó detalles sobre la situación de su hijo. Explicó que es adicto, “que no quiere vivir” y lo defendió del robo de la bicicleta. “Es un pibe que está perdido en la droga. Estaría bueno que la Justicia responda por nosotros, porque yo también estoy sufriendo por mi hijo”, dijo Alejandra Poblete.

“No estoy conforme con lo que hizo, pero tampoco estoy conforme con lo que hizo el pibe de venir, pegarle y tirarlo a la basura. Encima le terminaron robando todo, porque lo dejaron en pelotas. Hubieran llamado a un patrullero y lo entregaban a la Policía”, criticó la mujer que pidió ayuda para su hijo: “Lo que necesito es una ayuda, una rehabilitación, pero él no quiere. Está enfermo. La Justicia no me escucha. Pedí internarlo, pero me dicen que como es mayor tiene que internarse por su cuenta”.

Por otro lado, comentó que además es madre de una adolescente de 15 años con discapacidad. “Cuando salgo a trabajar, él se queda con la hermana que tiene un problema de discapacidad. Tengo uno de 19 y otro de 15, que se la quedan cuidando. Estoy sola para todo, hace 15 años que el papá los dejó. Hasta el día de hoy sigo trabajando y no le saco nada a nadie”.

Por último, sostuvo que no puede contenerlo en la casa y que no sabe qué hacer, pero insistió en que él joven no fue el autor del robo, sino otras dos personas que la robaron para que él la venda. “A veces estoy llegando, él se va y me dice que ahora viene. No sé que hará en la calle. Fui a la comisaría y me dijeron que no podían hacer nada porque es mayor de edad”, señaló, y concluyó: “Mi hijo no quiere vivir más”.