Un video pasó de teléfono en teléfono desde anoche entre los vecinos del departamento Sarmiento. Es que un acto de verdadero desenfreno quedó grabado ¿De qué se trata? Las imágenes muestran como un hombre en su camión embiste a propósito a un auto y, como si fuera poco, luego lo arrastra con la trompa del camión como para seguir dañándolo hasta depositarlo en una rampa.

La cámara de seguridad en las inmediaciones de la estación de servicio en el ingreso del barrio Villa Güell, en Media Agua, captó la insólita escena propia de una película. Este diario pudo desentrañar la historia que hay detrás de este violento episodio, aunque reservaremos el nombre de los involucrados.

En el camión Mercedes Benz 1114 viajaba un hombre al volante. El dueño del auto, un Chevrolet Corsa, que se lo ve parado charlando con otra persona en una explanada de hormigón, es la nueva pareja de la exmujer del conductor del rodado mayor.

Vecinos de la zona dijeron que están separados desde hace tiempo pero que el hombre no encuentra paz porque, supuestamente, le nuevo novio de su ex "le hace burla" donde lo ve y que eso fue el disparador de este acto desmedido y violento. No se sabe hasta el momento si hay denuncia policial por parte del daminficado.