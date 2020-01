En la madrugada del sábado un grupo de diez rugbiers mataron a golpes a un joven de 18 años en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

La víctima fue identificada como Fernando Báez Sosa (18) y es de la ciudad de Buenos Aires. La agresión sucedió luego de una pelea entre dos grupos adentro del lugar, ubicado en la avenida 3, entre Buenos Aires y la calle 102.

Fernando, egresado del Colegio Marianista de Caballito, y sus amigos disfrutaron del recital del trapero Neopistea. Aunque pasadas las cuatro de la madrugada, fueron parte de una pelea con otro grupo. La víctima intentó separarlos y dar fin al enfrentamiento, pero los patovicas los sacaron del lugar.

Sus amigos salieron detrás de él, esperaron a estar todos afuera y cuando ya estaban listos para regresar al hostel donde se hospedaban desde el jueves pasado, los increparon y comenzaron a pegarles. No hay certeza de si fueron los mismos jóvenes con los que se pelearon dentro de Le Brique, y que fueron detenidos este sábado por la policía.

Ya fuera de la disco, comenzó la golpiza. Fernando y sus amigos quisieron retroceder, algunos trataron de separar a los agresores para dar fin a la pelea, no lo consiguieron.





A Fernando lo tumbaron en el piso luego de varias piñas y patadas. Le siguieron pegando incluso tirado.

Ignacio, uno de los amigos de Fernando, contó en la puerta del hospital a Clarín que estuvo en el boliche "y salí cuando ya me di cuenta de que iba a haber quilombo. No sé quién le pego más fuerte a Fernando. A mí me pegaron de atrás”. Otro de los amigos, que no quiso identificarse pero que estaba muy golpeado y con una herida cortante en el diario, también dijo que se metió "a defenderlos afuera. Adentro no sé lo que pasó".