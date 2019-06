El candidato a intendente de Avellaneda por Cambiemos, Luis Otero, llegaba a su estudio cuando desde una moto que circulaba por la vereda le arrebataron su teléfono celular. El periodista intentó alcanzar al delincuente que aceleró y se dio a la fuga, ante la atónita mirada de un testigo.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del estudio del propio Otero, en calle Maipú al 30, pleno centro de Avellaneda. "Yo estaba llegando, acababa de bajar de mi camioneta y estaba buscando las llaves para abrir", le precisó a Infobaeel candidato.

"Iba sin patente, con una campera con los mismos colores que usa la gente de tránsito, un barrendero me dijo que desde hacía una cuadra antes me venía siguiendo", detalló, sobre lo que no llega a advertirse en la filmación en blanco y negro.

"No puede ser que tengas que andar cuidándote", expresó Otero, que recibió un golpe en una mano y que luego al intentar correr al motochorro, una baldosa lo hizo tropezar lastimándose también una rodilla. "Nada grave", aclaró.

"La principal preocupación de los vecinos de Avellaneda es la seguridad, es un problema de los municipios, este", aprovechó a remarcar, en plena carrera por la intendencia local, hoy en manos de Jorge Ferraresi, del Frente para la Victoria.

Y sumó: "A la gente le cobran higiene y seguridad, se recauda bastante dinero, pero pareciera que la inversión no ha sido suficiente". "Tengo muchísimo trabajo por hacer en Avellaneda", cerró con una sonrisa, a pesar del mal momento.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ra. e interviene la UFI N°3 de Avellaneda.