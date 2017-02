No se salvan ni los muertos del vandalismo. El fin de semana, desconocidos entraron al cementerio de Albardón y rompieron las puertas de vidrio de al menos 15 nichos. Ya hay dos denuncias y, pese a que se habló de profanación de tumbas y robo, la Policía afirmó que sólo hubo daños.



‘Es verdad que rompieron las puertas de algunos nichos y en otros rajaron los vidrios, pero no abrieron ningún cajón ni robaron nada. No sé si los que hicieron esto fueron personas grandes, niños o jóvenes que andaban drogados o borrachos, pero lo que buscaban era hacer daño’, explicó Pedro Vargas, el encargado del cementerio ubicado en calle La Paz.



En la Seccional 18va aseguraron que hasta el momento hay dos denuncias y lo que se investiga es el delito de daño. Es que, según explicaron, con presencia de los denunciantes hicieron una inspección y constataron que no abrieron ningún féretro.



Vargas, el encargado del cementerio, señaló que a simple vista detectaron que hay roturas o vidrios partidos en 15 nichos y que los destrozos se produjeron entre sábado y domingo, aunque no saben si fue en la noche o en los horarios de visita.



‘Yo mismo acompañé a mirar el nicho a la persona que decía que le habían sacado a su angelito. Y juntos vimos que al cajón ni lo tocaron.



Rompieron el vidrio de la puerta, como lo hicieron en otros nichos’, aseguró el encargado, a la vez que explicó que no hay sereno durante la noche y entonces es fácil que cualquier persona pueda entrar a cometer vandalismo.