Un hombre de 42 años fue asesinado a balazos por vecinos cuando intentaba abusar sexualmente de una joven en una casa de la localidad mendocina de Las Heras, y por el crimen los investigadores intentan identificar al autor de los disparos, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió cerca de las 21 de anoche en una vivienda ubicada en el barrio Álvarez Condarco, de la localidad mencionada, a unos nueve kilómetros de la capital provincial, cuando un hombre, identificado como Diego Carlos Rosales Pereyra (42), fue asesinado de dos balazos en el tórax por vecinos que salieron a auxiliar a una joven que pedía auxilio a los gritos.



Tras un llamado al 911, la policía llegó al domicilio, donde encontró a un hombre tendido en el suelo herido por arma de fuego, por lo que una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) lo trasladó a la guardia del Hospital Central.



En el hospital se estableció que presentaba dos heridas de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en el tórax, que le provocaron la muerte a las 23.49, según se precisó desde el centro de salud.



Por su parte, los investigadores entrevistaron a la joven de 18 años que estaba en el domicilio donde ocurrió el hecho, quien contó que Pereyra la había invitado a la casa a tomar bebidas y que en este contexto intentó abusar de ella, por lo que comenzó a gritar y pedir ayuda.



Los gritos de la víctima fueron escuchados por los vecinos, quienes acudieron en su auxilio e irrumpieron en la vivienda de Pereyra, quien logró escapar hacia la calle, donde fue atacado a balazos.



"Ante el hecho que ha ocurrido han querido tomar justicia por mano propia, generalmente ocurren hechos de inseguridad pero como el de anoche no", dijo al canal Todo Noticias un vecino que se identificó como Daniel.



Según el hombre, los habitantes del barrio, "la mayoría familias trabajadoras", estaban "un poco angustiados por lo que estaba sucediendo con esa chica, pero la policía llegó pronto".



"Estamos por poner un alarma comunitaria para que tengamos un poco más de seguridad, indicó Daniel.



En tanto, otro vecino llamado José exigió "más presencia policial y luminaria" en las calles, ya que por las noches "es una oscuridad total".



Por el momento, los investigadores del homicidio no determinaron quién fue el autor de los disparos y trabajaban en el lugar en busca de testigos que aporten datos.



Es que cuando llegó la policía al lugar, el vecino homicida no pudo ser identificado y ninguno de los otras personas que se hallaban en el lugar aportó datos de quién había sido el que disparó.



La causa es instruida personal de la Oficina Fiscal 6, Las Heras, Mendoza, que dispuso una serie de medidas en busca de alguna cámara de seguridad que pudiera haber captado el momento del hecho.