Los vecinos del barrio Profesional, en Rivadavia, aseguran estar preocupados y cansados al mismo tiempo. Según cuentan, en el último año los robos en las viviendas del complejo han ido en aumento y actualmente llegan a tener “unos 10 robos importantes por mes”. Por eso, piden mayor intervención de las autoridades. “Vivimos en alerta permanente”, sostienen.

“Cada vez con mayor frecuencia están ingresando a las viviendas, destruyendo nuestras propiedades, cada vez son más los actos delictivos. Sólo el último fin de semana vivimos dos hechos”, Guillermo Terenti, presidente de la unión vecinal.

Esos dos hechos a los que se refieren ocurrieron el sábado por la noche casi en paralelo. Uno de ellos se registró alrededor de las 22:15 a una vivienda en la que no había nadie. En ese caso, tres delincuentes ingresaron luego de romper una ventana. Cuando estaban en el interior, un vecino observó desde afuera la luz de una linterna dentro de la casa. De inmediato alertó al resto de sus vecinos y todos salieron gritando. Ante la situación, los ladrones escaparon por los techos. Segundos después, uno de los ladrones se volvió y amenazó con un arma a un vecino. Después, todos huyeron en un auto. Esa misma noche, horas después, se registró el segundo caso. Ladrones ingresaron en la casa de otra vecina y destruyeron ventanas y placares en búsqueda de objetos de valor.

“Durante la pandemia no hubo robos y después aparecieron con la misma frecuencia que en el 2019, pero se han intensificado en el último año. Ahora estamos en una relación de unos 10 robos importante mensuales. A esos se suman hechos típicos de ratería. Sólo por citar ejemplos, en los últimos tres meses, hubo 13 robos con rotura de rejas. Parece que, además de robar, su objetivo es romper todo lo que encuentran”, aseguró Terenti.

A eso agregó que, “lo que más llama la atención es que, en el último tiempo, los delincuentes ingresan en vehículos nuevos, que en muchos casos son 4X4 y con vidrios polarizados, de los que se bajan con total desparpajo para ingresar a las casas rompiendo rejas, alarmas y todo lo que se cruzan. Creemos que buscan dinero, pero no tenemos dinero. En un caso, por ejemplo, como no encontraron nada rompieron y se llevaron la grifería. Es más el daño, el desastre que hacen, que lo que se llevan”.

Y analizó: “Nosotros ya no podemos hacer nada más. La mayoría de las casas del barrio tienen los sistemas de protección activos y pasivos, como alarma, perros, rejas, bollero, iluminación. Incluso contamos con un sistema de alarma comunitaria. De nuestra parte, más no podemos hacer. Hemos solicitado en reiteradas oportunidades la colaboración a la Secretaría de Seguridad, incluso elevamos una nota. Pero de parte de ellos no han cambiado mucho las cosas. Y la Policía no ha cambiado la estrategia en la manera de cuidarnos, sólo han aumentado un poquito en la frecuencia de las rondas”.

En ese contexto, anoche los vecinos se reunieron con el intendente del departamento, Fabian Martín, con quien charlaron de la situación. “Para nosotros es importante que las autoridades pongan la cara. Desde el municipio pusieron luces y eso ayuda, pero necesitamos mayor presencia de la Policía, ya sea de la provincia o de la Comunal”, afirmó el presidente de la Unión Vecinal.

Para finalizar indicó: “Lo que necesitamos es una garita con presencia policial permanente, porque los robos se registran en cualquier horario, o al menos que pongan más cámaras. Afortunadamente hasta ahora no terminó nadie herido, ni por parte de los vecinos ni por parte de los delincuentes, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esto”.