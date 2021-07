Una usuaria de Facebook utilizó las redes para relatar la estafa que sufrió por ofrecer un producto en Internet. La víctima de apellido Balmaceda contó que una persona la contactó y le dijo que quería lo que estaba vendiendo pero que no podía retirarlo en ese momento y que le iba a realizar una transferencia bancaria para asegurarle la venta.

Le pidió los datos bancarios y hasta ahí todo se desarrollaba con normalidad. Pero la víctima recibió un llamado de la supuesta compradora. Llorando le dijo que en vez de 10 mil pesos tipeó "por error" un cero de más y le envió 100 mil pesos.

"A los minutos me llaman del 'Banco', y me comienzan a dar el paso a paso que debía seguir, nos llegaban en el mismo momento de la llamada desde el Santander código y ellos me iban pidiendo que se los dictara y así logran bloquear mi homebanking al cual no logramos tener más acceso y cuando vamos al cajero nos damos cuenta que nos habían vaciado por completo la cuenta", expresó con dolor.

Lamentablemente, los estafadores no sólo le sacaron el dinero que había en la cuenta sino que tomaron un préstamo por $78.000 que ofrece el banco y le quitaron $10.000 que tenían en Mercado Pago.

"Estoy destruida, no nos robaron sólo dinero, nos han robado el esfuerzo de mucho tiempo a cuesta de laburo y del más duro créanme", remarcó.