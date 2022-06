Un hombre que tenía un taller de reparación de motos, perdió la vida ayer en la madrugada cuando transitaba por calle Nuche (detrás del Club Ausonia, en Capital). No controlar la moto que guiaba, al parecer sin que nadie más interviniera, y no sobrevivió a la violenta caída, indicaron fuentes judiciales y conocidos de la víctima, identificada como Jesús López.

Según fuentes policiales, fue un automovilista el que descubrió la desgraciada escena sobre de las 3,20 de ayer. Cuando los pesquisas al mando del ayudante fiscal Cristian Gerarduzzi se pusieron a analizar el escenario del siniestro, pudieron conjeturar que López iba al Oeste por Nuche en una Guerrero 200 cc, que por alguna razón se cruzó al carril de circulación contraria y terminó con letales golpes al caer, al parecer, tras impactar contra el cordón de la calle.

"Con el resultado de la autopsia se sabrá si iba o no ebrio, si sufrió o no algún otro problema de salud previo a accidentarse, porque hasta ahora todo indica que no hubo otro vehículo, persona u obstáculo involucrado en el hecho", precisó un investigador.

Informalmente, ayer trascendió que, previo al siniestro, López pudo haber estado compartiendo una reunión con al menos un amigo, pero oficialmente la versión no pudo ser confirmada.