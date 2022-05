Sebastián Villa, quien acaba de ser imputado y notificado formalmente por una causa de abuso sexual, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en el día de su cumpleaños número 26 y adjuntó una foto junto a su madre. “Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no?”, fue la frase con la que hizo referencia a la acusación que afronta.

La fiscal Vanesa González, a cargo de la UFI N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, notificó a Villa de sus derechos como imputado. Según los investigadores, la defensa del futbolista, encabezada por el abogado Martín Apolo, aceptó el cargo. Mañana por la mañana, la médica del hospital Penna que atendió a la mujer que denunció a Villa y constató las heridas tras el presunto hechó se presentará ante la fiscalía mencionada para prestar testimonio bajo juramento y constatar si la constancia y firma registrada le pertenecen.

Mientras Boca Juniors se prepara para afrontar la final de la Copa de la Liga este domingo en Córdoba ante Tigre, surgen incógnitas respecto a la situación judicial del colombiano que fue acusado de violencia de género, intento de homicidio y abuso sexual con acceso carnal por una joven que radicó la denuncia la semana anterior y la reafirmó el lunes pasado.

El abogado Roberto Castillo, quien representa a la víctima, aseguró que con la prueba aportada hasta el momento, el delantero, que hoy cumple 26 años, “debería ser llamado a prestar declaración indagatoria” y “no sería descabellado” que le dicten la prisión preventiva debido al riesgo procesal que existe si permanece en libertad. En tanto, la defensa del futbolista xeneize propuso una perito de parte para participar del peritaje psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días, informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.

Esta no es la primera vez que Villa se expresa en las redes sociales desde que la última denuncia salió a la luz (vale recordar que en abril de 2020 su ex pareja Daniela Cortés también lo acusó de violencia de género). Justo antes de la semifinal contra Racing por la Copa de la Liga, el sábado pasado, el jugador compartió un posteo en sus redes sociales. En ese compromiso, el colombiano fue incluido como titular por Sebastián Battaglia y convirtió uno de los penales de la tanda que clasificó al Xeneize a la final del certamen. Luego de su conquista, y tras ser acusado por los hinchas de Racing de “violín”, Villa se tocó un oído, se llevó el dedo índice al pecho y lo agitó en señal de negación.

La única voz oficial que hizo referencia a la acusación contra Sebastián Villa fue Juan Román Riquelme, quien en una entrevista lo ponderó como futbolista y lo catalogó como excelente profesional, apartando las cuestiones personales a un lado. Al mismo tiempo, desde el club compartieron un comunicado en el que pusieron a disposición al Departamento de Género: para que el mismo tome cartas en el asunto, la presunta víctima debería notificar formalmente al club sobre su denuncia.

Hoy las redes oficiales de la institución de la Ribera le desearon un feliz cumpleaños a Sebastián Villa, de quien en las últimas horas se conocieron algunos mensajes con la mujer que lo acusó que lo comprometieron aún más. Por el momento, el cuerpo técnico lo contempla en la lista del viaje a Córdoba para disputar la final del domingo ante Tigre.

EL MENSAJE COMPLETO

“Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no? Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños �� de apoyo Dios me los bendiga”.