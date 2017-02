Dejó Chimbas, mudó su carnicería a Rawson pensando que iba a poder trabajar más tranquilo y a dos meses de abrir su negocio ya sufrió un brutal asalto. Fue el miércoles a la noche. Y tan violento fue, que dos ‘motochorros’ lo encañonaron con un revólver, obligaron a que se tirara al piso y encima le partieron la cabeza, todo por robarle 1.000 pesos.



‘Me vine acá porque parece más tranquilo y siempre pasa más gente por la calle, pero en dos minutos me asaltaron’, contó Mario Videla (46), un carnicero que desde mediados de diciembre abrió su local llamado ‘Los Tres Hermanos’ en la transitada avenida República del Líbano, 50 metros al Este de Hipólito Yrigoyen, en Rawson. ‘Por el día pasan los patrulleros, pero por la noche no se ve ninguno’, dijo el comerciante. El hecho ocurrió en jurisdicción de la Seccional 25va.



Según Videla, suele atender hasta pasadas las 22. El miércoles a eso de las 21.45, aprovechó que no habían clientes y salió a mirar la calle. ‘Estaba todo muy tranquilo y volví a entrar. Pero cuando me di vuelta, ya tenía a los tipos detrás mío. Llevaban casco.



Uno entró, llegó hasta la caja y me apuntó con un arma. Y el otro se quedó en la puerta. Ahí me dijeron: no te hagas el loco, hermano. Tirate al piso y dame todo lo que tenés...’, relató el carnicero.



Videla tuvo que arrojarse detrás de la heladera mostrador. Mientras el primero de los ladrones lo apuntaba, el segundo ingresó, abrió la registradora y sacó los pocos billetes que habían, apenas 1.000 pesos.



Fue en ese momento que el carnicero manoteó al ladrón que lo encañonaba e intentó ponerse de pie, pero sólo recibió golpes. El delincuente arremetió con tal furia que le pegó al menos dos cachazos en la cabeza con el revólver y lo tiró de nuevo al suelo. ‘No pude hacer nada. Y en ese instante, los dos salieron a la calle’, explicó Videla.



Afuera, los ladrones abordaron la moto en la que se movilizaban y desaparecieron. El carnicero luego tuvo que ir al hospital, donde le hicieron 8 puntos de sutura por los dos tajos que le dejaron en la cabeza.