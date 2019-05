Todo revuelto. Los delincuentes dieron vuelta todos los sectores seleccionando lo de mayor valor. "Es horrible", dijo ayer el dueño de casa.

Una casa de Santa Lucía donde vive un comerciante fue blanco de ladrones que aprovecharon que no quedó nadie para entrar y llevarse una PlayStation, una netbook, joyas, alrededor de $60.000 entre plata argentina, chilena y dólares, entre otras cosas, dijo la víctima, de apellido Galante (43).



Según su suposición, los malvivientes estuvieron haciendo inteligencia los días anteriores al golpe y ese día esperaron a que saliera a buscar a la señora que cuida a su madre enferma para llevarla hasta una clínica donde está internada a causa de una depresión y diabetes. Pero hubo algo inesperado: antes de llevar a la mujer, decidió pasar otra vez por su casa para orinar y eso entorpeció el plan de los ladrones. "No sé qué podría haber pasado si entraba", señaló ayer el comerciante, que cuando llegó a su casa del Barrio José María Cortez, a eso de las 20.30 del último jueves, los delincuentes estaban adentro.



Al intentar entrar se encontró con que los sujetos habían puesto un sillón contra la puerta, y una vecina vio cuando cerraban una cortina para luego darse a la fuga por el fondo, que limita con un baldío, lugar por donde cree que también usaron para hacerse paso en su terreno, antes de violentar las cerraduras de dos puertas.



Los delincuentes no se pudieron llevar muchas cosas que ya tenían preparadas, pero igual escaparon con lo de mayor valor.



Cortez esperó que llegara la Policía y al ingresar no le quedó otra que resignarse al ver todo revuelto y el faltante de los aparatos, las alhajas y el dinero, que estaba guardado bajo llave en un mueble de una habitación. A la plata la estaba ahorrando para irse de vacaciones con sus hijos de 7 y 5 años.



"Es la primera vez que me pasa en los 40 años que llevó acá, y es horrible", sostuvo Galante, mientras en el lavarropas estaban las prendas de sus hijos: "Es una mierd... ver la ropa de tus hijos tirada, toqueteada".



La denuncia fue radicada en la seccional 5ta, y de inmediato tomaron intervención las brigadas de investigaciones para tratar de dar con los ladrones. La mira está puesta en un sospechoso que el miércoles pasado se acercó a preguntar si tenía algo para donarle. Lo curioso: fue sólo a esa casa y se marchó.

Mercadería y remedios



Durante la madrugada de ayer, ladrones entraron a la sede del centro de jubilados "Encuentros por la vida", situada en calle Rawson, en Caucete, y robaron bolsones de mercadería y medicamentos. Un vecino que los vio llamó a la Policía y pudieron apresar a uno, identificado como Emiliano Federico Castro, informó la Policía.