Una modalidad delictiva que pone a prueba la destreza de los delincuentes volvió a generar temor entre los habitantes del microcentro: los robos tipo "hombre araña". Esta vez, el blanco fue un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de Capital, dijeron fuentes policiales. Allí, delincuentes se las arreglaron para entrar sin romper nada y sustrajeron una caja fuerte que contenía unos $100.000 en efectivo, precisaron los voceros.

La víctima, identificada como José Ruiz, advirtió el robo en las últimas horas y de inmediato dio aviso a la Policía.

Ayer este diario intentó hablar con el damnificado, sin éxito. Sin embargo, desde el complejo comentaron que están convencidos de que los malvivientes accedieron trepando al balcón del departamento, que no da a la calle sino a un acceso interior por donde ingresan los vehículos, que conduce al estacionamiento. Para eso se supone que primero entraron al complejo que colinda con el edificio (costado Este), luego treparon por la pared que divide esas dos propiedades y por último saltaron al balcón, indicaron. El departamento tiene en ese lugar una puerta de vidrio que no tenía llave y por eso no fue necesario violentar nada para acceder al interior.

El edificio no cuenta con cámaras de seguridad, pero rastrean las de la zona

Lo llamativo del caso es que la víctima cree que el robo ocurrió mientras él se encontraba en el lugar. Un allegado dijo que suponen que fue mientras se estaba bañando, pero eso no fue confirmado por la Policía.

Lo concreto es que el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, pero los investigadores pidieron los registros de otras cámaras de la zona y ahora trabajan con las filmaciones para tratar de identificar a el o los delincuentes, dijeron. Criminalística también trabajó recolectando huellas y otras pruebas.

Según los pesquisas, no descartan la posibilidad de que los malvivientes hayan entrado al complejo por la puerta principal y luego subido hasta el departamento. Pero desde el edificio negaron esa posibilidad (para entrar hay que colocar una clave) e incluso ayer contrataron a un grupo de obreros para colocar más seguridad en los balcones.

No es la primera vez que ocurre un robo tipo "hombre araña" en ese edificio. Semanas atrás en otro departamento ingresaron de manera similar y se llevaron una tablet y un TV.

En la Policía reconocieron que esta modalidad delictiva está creciendo. Otro antecedente reciente, en los últimos días de febrero, tuvo como blanco una casa en jurisdicción de la seccional 4ta, donde entraron por una ventana de la planta superior y robaron alhajas, dos televisores y alrededor de $60.000, según comentaron fuentes policiales.