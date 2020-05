El reconocido ciclista profesional Héctor 'Willy' Lucero de la escuadra del SEP fue denunciado este último jueves por su mujer luego de una discusión ocurrida la noche anterior donde la habría maltratado verbal y físicamente, según reza lo expuesto en sede de la Comisaría de la Mujer. Por tal motivo, el pedalero -quien todavía no hizo ningún pedido de eximición de prisión- es buscado intensamente por la policía.

En las últimas horas y luego que el caso se hiciera público, Lucero decidió utilizar sus redes sociales para contar su versión de los hechos.

"Los que me conocen saben que soy una persona pacífica, respetuosa de mi familia, que jamás he agredido a persona alguna, menos aún a una mujer! Una discusión familiar originada en un ataque de celos de mi pareja totalmente infundada, resultó que me denunciara por violento!", comienza el posteo del ciclista.

Y agrega, "juro que jamás dañaría o agredería a quien he dado tanto amor, el señor es testigo que soy totalmente ajeno a la violencia física o verbal, soy un deportista que sólo trabajo para darle una mejor vida a mi familia!

Estoy a disposición de la Justicia para aclarar este tema que me angustia, y pido la 'recapacitación' de quien me agrede y a quien sólo le agradezco la hija que me dio y la vida que hemos llevado en común".

En lo estrictamente judicial -recayó en el Segundo Juzgado Correccional-, los dichos de Lucero con respecto a los de su pareja -de apellido González- sólo coinciden en que todo se originó por una discusión, pero la mujer sostiene que la golpeó, algo que fue avalado por el examen de rigor del médico legista, según confiaron a este diario fuentes policiales.