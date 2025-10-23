Condenaron a 3 años de prisión condicional a un kinesiólogo por abusar de menor de 14 años El sujeto había sido denunciado por la madre de la adolescente.

Este jueves en la mañana, un kinesólogo de Caucete fue condenado a 3 años de prisión condicional por abuso sexualmente de una adolescente de 14 años dentro del centro de salud donde atendía. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, lo que permitió evitar un juicio oral y acordar una pena en suspenso.

La audiencia se realizó en Tribunales y estuvo encabezada por el juez de Garantías Sergio López Martí. L.B llegó acompañado de su abogado, Alejandro Castán, mientras que la fiscalía fue representada por Ricardo Juárez Prieto.

Según se conoció, ambas partes habían alcanzado un acuerdo para cerrar el caso a través de este mecanismo judicial. Para acceder al beneficio, el kinesiólogo tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos, aceptar los cargos y consentir la pena que se estableció.

De esa forma, el juez homologó el acuerdo y dictó una condena de tres años de prisión condicional — es decir, sin cumplimiento efectivo — por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de la menor.