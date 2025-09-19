Hallaron el cuerpo del hombre que cayó al Canal Céspedes El hombre cayó al cauce del caudaloso Canal Céspedes en calle 17 y calle Nueva, en la zona de Carpintería en la madrugada del jueves.

La suerte de Raúl Gómez (30) quedó prácticamente echada cuando en la madrugada del último jueves se precipitó al interior del Canal Céspedes, uno de los cauces más caudalosos y que, en horas de la noche, se convierte en una trampa mortal.

Quienes lo vieron caer, a eso de las 3 de ayer, intentaron rescatarlo pero la peligrosidad del canal amedrentó a más de uno que buscó hacer todo lo posible para luego avisar al 911.

Así las cosas, Bomberos de la Policía de San Juan empezó con un operativo que incluyó el corte de agua en varios ramales del canal y finalmente este viernes por la mañana, antes de las 10, se halló su cuerpo en Cochagual, Sarmiento. El hombre se había caído en calle 17 y calle Nueva, en la zona de Carpintería en la madrugada del jueves.

El caso lo lleva la UFI Delitos Especiales.