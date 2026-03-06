Hombre quemado en la Terminal: "El Pata de Mono" y las mujeres trans, al penal por tres mese

Tras la audiencia de formalización contra los tres detenidos por el ataque al hombre que fue quemado detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan, el juez resolvió imputar a Hernán de Jesús Álvarez Maturano, alias “El Pata de Mono”, Brisa Agostina Mallea González y Sofía Alaniz , conocido como “Pampita” por intento de homicidio.

Entre "El Pata de Mono" y "Pampita", quiénes son los tres detenidos por quemarle la cara a un hombre

Los tres tendrán que cumplir tres meses de prisión preventiva en el penal y se dispuso el término de seis meses para investigación penal preparatoria.

En la audiencia, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro , había solicitado que la calificación legal sea tentativa de homicidio para los tres sospechosos, debido a los diferentes elementos de pruebas obtenidos hasta el momento del proceso junto con los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero .

En representación de los imputados estuvieron el abogado particular Faustino Gélvez, por Álvarez Maturano y la defensora oficial Sandra Leveque, por las mujeres trans. Ambos defensores se opusieron a la prisión preventiva, sin embargo el juez Diego Manuel Sanz resolvió otorgar la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal y mandó a los imputados al Servicio Penitenciario Provincial.

Mallea González y "El Pata de Mono" , si bien tienen procesos abiertos, no tienen condenas . En cambio, "Pampita" arrastra un largo historial de sentencias , la mayoría por delitos contra la propiedad. Suma siete en tota l, según informó fiscalía en la audiencia. Hacía unas semanas había salido del Penal de Chimbas .

Cómo fue el brutal ataque detrás de la Terminal

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió el lunes 2 de marzo alrededor de las 21, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal, en las inmediaciones del Bar Rocco. Allí se reunían la víctima y los victimarios a comer la vianda que les traía un movimiento religioso como gesto solidario.

Según la investigación, tras una discusión, Pérez fue atacado por “El Pata de Mono”, Mallea González y “Pampita”. Los tres están sospechados de rociar con una sustancia inflamable a Pérez, que sería alcohol etílico, y prenderle fuego antes de escapar del lugar. Con el avance de la investigación, Pizarro determinará el rol que tuvo cada uno en el ataque.

El estado de la víctima

Gravemente herido, Pérez logró apagar el fuego sobre su rostro y su cuerpo y trasladarse por sus propios medios hasta la urgencia del Hospital Guillermo Rawson donde finalmente perdió el conocimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado con pronóstico reservado. En la audiencia, fiscalía informó que Pérez se encuentra con coma inducido y su estado de salud emperó.

El hombre se encuentra grave con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedoanalgesia, mientras recibe tratamiento con gasas que cubren el rostro y el tórax.

El informe médico preliminar elaborado por la doctora Belén Opaso indicaba que el paciente presentaba quemaduras que afectan el 12% de la superficie corporal, comprometiendo el rostro, la parte anterior del tórax y la vía aérea.