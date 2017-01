Luego de que se conociera que el gobierno de Macri tiene en vista reunirse con los gobernadores para tratar un nuevo sistema de coparticipación con las provincias, Sergio Uñac habló en rueda de prensa en la que se manifestó a favor de la convocatoria. Pero aclaró que debería implementarse un mecanismo que beneficie y sancione a aquellos distritos que hacen un buen o mal uso de los recursos del estado.



Al referirse al tema, el Gobernador explicó que “si vamos a poner sobre la mesa la discusión de los fondos en el país, debería haber algún sistema de premios a quienes hagan las cosas bien. Si San Juan está dentro de ese grupo, bien. Y si no, que reciba el castigo necesario en función de seguir ajustando los números para que todos podamos tener equilibrio fiscal, lo que implica no gastar más de lo que ingresa. Porque lo que termina sucediendo es que quienes no lo hacen, después reciben ayuda”.



Además, el mandatario local fue claro al mostrar cómo fue el reparto para las distintas provincias el año pasado. “Se han distribuido 18 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en todo 2016 y de eso nada ha venido a San Juan. Creo que eso también es una situación injusta”, resaltó.



Lo que trascendió es que el Ejecutivo nacional, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a la cabeza, buscará consensuar con los gobernadores un nuevo esquema de coparticipación a partir del 2 de febrero. Uñac adelantó que el representante sanjuanino en esa reunión será el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, ya que él estará participando del cruce de los Andes.



“Vamos a estar de acuerdo, siempre y cuando esa nueva distribución implique más fondos para las provincias. Si implica otra cosa, lo discutiremos como corresponde”, dijo el Gobernador.



Por otro lado, explicó que de existir la posibilidad de discutir un nuevo reparto, lo que pretende es que “se pueda modificar la distribución primaria, esto es cuánto se distribuye a las provincias. En la distribución secundaria creo que estamos bien, los distritos estamos de acuerdo. San Juan está con un buen porcentaje. La idea es que eso no se toque, que veamos cuánto de la masa global se queda Nación y cuánto de eso viene a las jurisdicciones”, resaltó.



La iniciativa comenzaría a ser discutida por las autoridades nacionales y provinciales el próximo mes, pero con la idea que se pueda extender durante todo el año para luego girar un acuerdo al Congreso en 2018.