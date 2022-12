Los dos concejales opositores en 9 de Julio, José Luis Lucero y Ana Hernández, arremetieron contra el intendente Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo, al pedir su interpelación tras la difusión de un video que levantó polvareda. Se trata de la grabación de un festejo en el edificio municipal en el que aparece el jefe comunal, al que los ediles le atribuyen que dijo "esta es la municipalidad más corrupta de San Juan... primero la gente". Sin embargo, Nuñez negó que haya manifestado tal cosa, al punto de asegurar que "esa no es mi voz. Está todo editado". No obstante, Lucero y Hernández apuntan a que dé explicaciones en el Concejo, algo difícil teniendo en cuenta que el oficialismo tiene mayoría y es casi un hecho que archivará el planteo.

El pedido de interpelación ingresó ayer por Mesa de Entradas del Concejo y será tratado hoy en la sesión preparatoria para establecer el orden del día de la sesión del jueves, contaron los concejales peronistas. De hecho, reconocieron que el planteo tiene nulas chances de prosperar, ya que Hernández afirmó que "hemos presentado más de 25 pedidos de informes y ninguno ha sido contestado". Por eso, la edil destacó que, si se rechaza la interpelación, "se lo haremos saber a los vecinos", mientras que Lucero indicó que analizarán con sus asesores los pasos a seguir. A su vez, Nuñez dijo que asistirá si lo convoca el Concejo porque "no tengo nada que esconder". Al ser consultado si bajará línea a sus concejales para que den el OK a la solicitud opositora, expresó que no se mete en las decisiones del Legislativo municipal. Ante la crítica sobre los pedidos de informes no contestados, señaló que "no me ha llegado ninguno". Es decir, ninguno fue aprobado.

El video trascendió la semana pasada y se ve una reunión con cantantes, brindis de por medio, en el edificio municipal. El intendente resaltó que fue un agasajo que se hace tradicionalmente a los artistas, en el que participan funcionarios provinciales y departamentales, luego del acto por el Día de la Independencia y que la grabación no es nueva, sino que data de 2018 o 2017, ya que no recordaba. En ese marco, explicó que se utilizan instalaciones de la comuna para abaratar costos y no contratar una carpa, por ejemplo.

No obstante, los concejales peronistas apuntaron sus cañones contra la frase que se escucha en la grabación y que se la endilgan a Nuñez.

En 9 de Julio se vivirá una fuerte disputa electoral, ya que el intendente no puede repetir porque va por su segundo mandato. De esa manera, se abre el recambio en uno de los departamentos que está bajo el control de Producción y Trabajo, partido central de Juntos por el Cambio (JxC). Nuñez tiene que poner a algún sucesor o sucesora y la que viene sonando es su hija Emeli, al punto que no había descartado que pueda participar.

A su vez, en el Frente de Todos (FdT) ven grandes chances de recuperar el departamento con el nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas. Sucede que los votos de los candidatos de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra alianza. Así, el mecanismo evita la división y en el PJ asoman Oscar Matamora, Miguel Nuñez y Eduardo Banega.

Antecedente

Un pedido de interpelación que prosperó fue el que llevó adelante el Concejo Deliberante de Rawson contra el intendente Rubén García. En ese caso, el planteo fue aprobado por unanimidad (el giojismo y el Pro), ya que el jefe comunal se ha quedado sin aliados.