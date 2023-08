El semblante de Fabián Martín, vicegobernador electo, en el mensaje que dio en la sede Cambia San Juan, lo dijo todo. Si bien habló de una victoria dentro de la interna opositora, no hubo expresiones de festejo en su rostro y tampoco en la militancia que estaba presente. El espacio que lidera Marcelo Orrego en la provincia, que no estuvo en el acto porque viajó a Buenos Aires, perdió unos 100 mil votos en unos 40 días. Así, quedó plasmado que quien ocupará el sillón de Sarmiento a partir del 10 de diciembre no pudo trasladar a sus precandidatos el respaldo que logró el pasado 2 de julio, ni a los propios, ni tampoco a los que representaron los intereses de Patricia Bullrich, a quienes no desconoció. Además, el resultado provisorio de los comicios arrojó que, tanto en la categoría Senador como Diputado, el frente Juntos por el Cambio (JxC) fue la tercera fuerza más votada, detrás de La Libertad Avanza de Javier Milei y de Unión por la Patria. Por lo que, de mantenerse dicho esquema en las elecciones de octubre, Orrego no contaría con representantes propios en la Cámara Alta, aunque lograría una banca en Diputados. El santaluceño cuenta con un punto a favor, que seguro será un mensaje que su espacio explotará en la próxima campaña: individualmente, la lista Cambia San Juan, que encabezó Emilio Achem para el Senado y Nancy Picón en la Cámara baja, superó en sufragios al armado oficialista de Sergio Uñac y Jorge "Koki" Chica, que le ganó la interna a Juan Carlos Gioja y Facundo Perrone.

En las elecciones provinciales pasadas Orrego logró, individualmente, 215.901 votos, mientras que ayer todo el frente opositor de JxC, con el 94 por ciento de las mesas escrutadas, obtuvo 112.297 sufragios. Esto implica casi un 48 por ciento menos votos en apenas seis semanas. La diferencia es un poco más amplia si se tiene en cuenta la totalidad de sufragios que sacó el frente Unidos por San Juan en las elecciones de julio, donde se utilizó un sistema electoral igual a Lemas. En ese marco, el armado que lideró Orrego cosechó 223.642 sufragios.

Al ser el frente de JxC el tercer espacio más votado en la provincia, quedó claro que, además de que Orrego no logró trasladar sus votos a sus candidatos, la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no cautivó tanto la atención del electorado sanjuanino. Incluso quedó por detrás de un espacio que no tuvo PASO, como lo fue el armado local de La Libertad Avanza. Bajo ese marco, el futuro gobernador tendrá una ardua tarea de cara al 22 de octubre: convencer que Achem y Picón son los políticos que deben ser elegidos para ser parte del Congreso, ya que tendrán el rol de representar sus intereses en la Nación.

Pese a los números, Martín dijo estar "contento" por haber "ganador la interna". Sostuvo que "fue una elección ajustada".

Para el próximo comicio Orrego deberá respaldarse en la figura de Bullrich. Ambos mantienen una buena relación, por más que el primero apoyó al jefe de Gobierno porteño como candidato a la presidencia. Incluso, ayer, en la provincia y en esa categoría, Larreta fue el más votado de la interna de JxC, con 29.000 votos de diferencia. De los 115.004 votos que obtuvo el frente de JxC, el porteño se quedó con el 54 por ciento.

Sobre la caída en la cantidad de sufragios entre la elección provincial pasada y la nacional de ayer, la oposición mostró bajas en distritos clave como Capital, Santa Lucía y Rivadavia. En el primero, mientras en julio obtuvo casi 41 mil votos, ahora cosechó 27.130. En el bastión orregista por excelencia, los números pasaron de 21.383 a 17.886; y en el departamento del vicegobernador, hubo una diferencia importante, ya que de los 30.532 votos logrados el mes pasado, ahora sumaron poco más de 12 mil apoyos.