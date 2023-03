Tal como lo establece la Constitución provincial, ayer se produjo la renovación en la presidencia de la Corte de Justicia, y como estaba previsto, el cargo quedó en manos de Guillermo De Sanctis, quien ya cumplió ese rol en 2019. En esta oportunidad, el ministro dio definiciones claras sobre los objetivos a cumplir durante este año de gestión y, en uno de ellos, marcó una clara diferencia con su antecesor, Juan José Victoria. En diálogo con este medio, De Sanctis se mostró a favor de que el Ministerio Público Fiscal (MPF), que encabeza Eduardo Quattropani, tenga presupuesto propio; dijo que el cambio puede surgir por ley y que no hace falta modificar la Constitución. Además, indicó que, durante este mes y el que viene, encarará un estudio operativo "con nuestros expertos de la Unidad Administrativa Contable y, por supuesto, con el Fiscal General y sus colaboradores", para definir "cómo y de qué forma" se puede dar autonomía financiera a Fiscalía. Así, manifestó que "hay que hacer los números" porque dicha autonomía deberá salir "de la masa del presupuesto general del Poder Judicial". A su vez, indicó que "el fiscal General deberá hacer un presupuesto de gastos y cálculos de recursos" para definir bien las cuentas.

Los fondos para el MPF generaron un quiebre en la relación de autoridades del Poder Judicial. A fines del año pasado, Quattropani había expuesto la necesidad de que Fiscalía cuente con su propio presupuesto para "producir toda prueba importante en una causa, pagar un perito si no hay en el Poder Judicial o encarar pericias que hay que hacer fuera de la provincia porque acá no se pueden hacer. Sirve para mantener toda la infraestructura del Ministerio Público, tener movilidades y comprar material, sin la necesidad de pedirle permiso y recursos a la Corte". Tras esas definiciones, Victoria se había mostrado a favor de la independencia de recursos, pero había dicho que no puede darse fácilmente, ya que es necesaria una reforma de la Constitución provincial, según publicó Diario Huarpe. La postura del ahora expresidente despertó duras críticas de Quattropani, quien a DIARIO DE CUYO aseguró que sólo "alcanza con una ley que así lo establezca" y que Victoria incurrió en un error jurídico al decir que es necesaria una reforma constitucional. Además, fue más allá al indicar que "la actitud del doctor Victoria ha sido una piedra en el camino", ya que, cuando le hacía un pedido para el MPF, "me contesta cuando se acuerda y cuando quiere y en el tiempo administrativo que tiene, el cual es incompatible con el acusatorio. He sufrido demoras y falta de respuestas. Todo afecta, especialmente en los plazos". Así dijo que, durante su presidencia, "ha habido una parálisis en el progreso del sistema y un retroceso en la comprensión de la ubicación del Ministerio Público en el Poder Judicial y en el sistema acusatorio".

Consultado sobre esos dichos, De Sanctis dijo que, "en general y especialmente bajo la impronta de la implementación del sistema acusatorio, se ha tratado de cumplir con los requerimientos de Fiscalía". Así, dijo que "no quiero entrar en polémicas y respeto la opinión del fiscal", mientras que "hay que construir con el otro y no contra el otro". En esa línea, aseguró que "es viable darle autonomía financiera al MPF, sin modificar la Constitución", que "se le va a dar autonomía", pero, primero, "se debe hacer un análisis" para lograrlo, trámite que estará listo, a más tardar, en abril.

Apertura año judicial

El discurso de apertura para el año judicial se realizará el jueves 16 en Jáchal, cabecera de la Segunda Circunscripción Judicial. De Sanctis anunciará la puesta en marcha del sistema acusatorio.

"El ciberdelito se sumará al sistema acusatorio"

Desde ayer, Guillermo De Sanctis preside la Corte de Justicia.

Según indicó Guillermo De Sanctis, el lema de su gestión será "Diálogo de Justicia", entendido como la relación institucional del Poder Judicial con los distintas organizaciones de la sociedad. Así, dijo que buscará "un diálogo sistémico, organizado, institucional y multisectorial" y dio como ejemplo las "jornadas de diálogo con el Foro de Abogados, para tomar notas y tener conclusiones sobre las inquietudes, necesidades y críticas de los profesionales".

Además, adelantó que tiene previsto implementar cambios clave en distintos fueros. En el ámbito Penal, indicó que, durante este primer semestre, se sumarán delitos al sistema acusatorio. Uno de los más relevantes es el cibercrimen, el que ha proliferado en el último tiempo. De Sanctis dijo que "las estafas, los delitos sexuales, violencia e injurias", serán incorporados este año. Además, señaló que está en trámite el proyecto de ley de Ejecución Penal local, estudio que se lanzó el año pasado y que, si bien iba a cerrar el 30 de marzo, manifestó que "nos extenderemos hasta abril para cerrar el proyecto" y, luego, enviarlo a la Cámara de Diputados. Sobre ese punto, explicó que "hay que compatibilizar el sistema penitenciario y el modo de ejecución de las penas. El penal de Chimbas es una prisión y hay que compatibilizar eso con la dignidad de la persona".

Por otro lado, dentro de los anuncios, dijo que "es inminente la puesta en marcha del sistema acusatorio en la Segunda Circunscripción", cambio en el que también estará involucrado el trabajo interno del juzgado con asiento en Jáchal, ya que se pondrá en funcionamiento el sistema de gestión asociada".

Sobre el expediente electrónico, el que ha entrado en funcionamiento para el fuero de Paz, De Sanctis anunció que este año entrará en vigencia para el fuero Laboral.