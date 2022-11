El presidente Alberto Fernández cumplió ayer con la promesa que hizo el 19 de enero de 2021 de llegar a la provincia para entregar las casas para las víctimas del terremoto. Se trata de las 837 viviendas de los barrios Ingeniero Céspedes y Sierras de Marquesado, en Rivadavia, que fueron destinadas a la relocalización de los asentamientos Pellegrini, La Paz, La Defensa y Evita. No fue lo único, ya que anunció fondos para la construcción de 663 casas, las que se distribuirán en los departamentos Sarmiento (294), Albardón (258), Chimbas (62) y Rawson (49), confirmación que le valió un amplio agradecimiento por parte del gobernador Sergio Uñac. En total, la administración central confirmó recursos por 5.408 millones de pesos para que esos complejos habitacionales comiencen a construirse entre este mes y el que viene a través del IPV, según aseguró el secretario de Vivienda local, Robert Garcés.

El anuncio presidencial no es menor, ya que la gestión uñaquista busca mantener un ritmo de 5.000 viviendas en ejecución, cifra que iba a reducir con la entrega que comenzó ayer. Es que esas tareas no sólo representan un pilar dentro del gobierno provincial, para dar una solución habitacional a las personas más necesitadas, sino que se trata de una actividad que requiere mucha mano de obra y moviliza la economía. De hecho, según los cálculos oficiales, el inicio de 663 casas generará unos 1.000 puestos de trabajo. Incluso Alberto Fernández destacó la tarea que viene realizando San Juan en materia de vivienda al indicar que "esto no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac. Con Sergio hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente".

Agradecimiento. Sergio Uñac agradeció el apoyo financiero que viene haciendo la gestión de Alberto Fernández para la construcción de casas.

Por su parte, el mandatario provincial marcó la diferencia entre la gestión de Fernández y la del expresidente Mauricio Macri. En su discurso, Uñac dijo que "durante el gobierno nacional anterior, allá por el 2016, firmábamos la construcción de 1.100 viviendas para ese ejercicio y nunca lo financiaron. Pasaron esa cifra para el 2017 y también para el 2018 porque nunca lo financiaron. Así, terminamos el 2019, del gobierno nacional del expresidente Macri, firmando las mismas casas y sin el financiamiento". Además dijo que "esa historia cambió sustancialmente en San Juan y en el país" porque "cada proyecto de vivienda que este gobernador, con su equipo de trabajo, le ha llevado a este presidente, ha conseguido financiamiento para que los sueños de los sanjuaninos empiecen a ser realidad".

El Presidente llegó junto al flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, quien destacó que el de ayer fue "el acto de entrega de casas más grande de la gestión" de Alberto Fernández. Además indicó que en la provincia se están construyendo 5.000 casas, de las cuales, "gran parte de ellas, se hacen con fondos nacionales a través de distintos programas". Mientras que, con la no objeción financiera para ejecutar 663 casas más, se logró gracias a que "Sergio es uno de esos gobernadores que trabaja todos los días para tratar de obtener una vivienda para sus comprovincianos. Esperamos poder seguir trabajando de la misma manera y, así, cumplir más sueños a los argentinos".

Según indicó Garcés, la ejecución del nuevo cupo de viviendas comenzará en el corto plazo y se concretará durante este mes y diciembre, al punto que, en el caso de Sarmiento, "ya comenzó la limpieza del terreno".

Cantidad

5 Son las miles de personas, estimadas, que fueron parte de la relocalización y que vivían en los cuatro asentamientos de Rivadavia.

Visita a Anchipurac

Por un lapso de 30 minutos, el presidente Alberto Fernández recorrió las instalaciones del Centro Ambiental Anchipurac y destacó la tarea ambiental de la provincia. En ese lugar, el mandatario fue recibido por personal del Parque de Tecnologías Ambientales.