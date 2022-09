Luego de que el gobierno provincial y los gremios acordaran un aumento del 35% que elevará el incremento salarial del año en un 100%, hubo docentes autoconvocados que rechazaron el arreglo y anunciaron paro y movilización para este viernes 16 de septiembre.

En una larga reunión desarrollada este miércoles en el Centro Cívico entre autoridades del gobierno provincial y de distintos gremios estatales, incluidos los del ámbito educativo, hubo un acuerdo de una suba del 35% de incremento que llegará hasta el 100% a fin de año.

Hasta junio pasado el aumento era del 65 por ciento, pero con la nueva suba los docentes recibirán un 7% en septiembre, un 11% en octubre, un 7% en noviembre y un 10% en diciembre. Además, se activará la cláusula gatillo en enero y febrero de acuerdo al índice de inflación y esos valores serán tenidos en cuenta para la paritaria 2023.

Sin embargo, el acuerdo no llevó satisfacción a muchos docentes autoconvocados que meses atrás revolucionaron las calles capitalinas y que ayer habían entregado un petitorio con los siguientes ítems que no se cumplieron y por los cuales decidieron un cese de actividades para este viernes:

-Recomposición salarial respecto al acuerdo de junio/2022, solicitando el aumento del valor índice, de forma tal que el sueldo del cargo testigo supere la canasta básica total, aplicando cláusula gatillo en función a la inflación que informe el INDEC, teniendo en cuenta que el aumento ya percibido ha sido absorbido por los efectos de la misma, impactando fuertemente en los haberes mensuales.

-Incremento de 70 puntos, a cada una de las categorías de Nivel inicial y Primario en las diferentes Modalidades del Sistema Educativo, como así también a los cargos de Capacitación Laboral, cargos MEP y preceptores de Nivel Medio, Técnico y Agrotécnico, teniendo en cuenta que estos haberes han quedado por debajo de la línea de sueldos de otros cargos a los cuales se les paga por hora cátedra.

-Pago en tiempo y forma de suplencias bajo el lema: mes trabajado mes pagado.

-Pago de décimas adeudadas a la fecha.

-Educación Especial: sea resuelto o petitorio presentado a Dirección de Área de Educación Especial, con fecha de 13 de junio de 2022, en cada uno de sus 4 puntos a modificar y los 9 puntos a considerar. Solicitando además: la suma de puntos en cada uno de los cargos docentes y no docentes que cumplen funciones en las escuelas de Educación Especial, pago de insalubridad a celadores.

-Aumento del 10% en los radios 4, 5, 6 y 7 para equiparar con el aumento porcentual otorgado en los otros radios, teniendo en cuenta que los establecimientos educativos ubicados en estos radios, son los más alejados y demandan mayores gastos de traslado para los docentes.

-Que se considere la creación de la categoría de Docentes en contexto de encierro.

-Preocupados y ocupados por los lamentables acontecimientos que son de público conocimiento solicitamos que con urgencia, se creen espacios de formación, prevención y contención frente a conductas agresivas autolesivas, adictivas, etc. dirigido tanto a docentes, estudiantes de distintos niveles educativos y familias, favoreciendo el acceso a la salud mental tanto en el ámbito público( Hospitales, puestos sanitarios) como privado (exigiendo la total cobertura de todas las obras sociales).

-Cobertura del 100% de la Obra Social Provincia en todas las prestaciones las cuales se han visto disminuidas en los últimos tiempos, como así también los porcentajes de cobertura, dado que mes a mes se restringe como por ejemplo: La atención de salud mental, odontológica, entre otras.

-Creación de Gabinetes Técnicos Interdisciplinario de Educación (Psicólogo, Psicopedagoga, Fonoaudióloga, Trabajador Social, Profesores de Educación Especial) en cada una de las instituciones, para contener a nuestros alumnos ante las diferentes problemáticas que se presentan y también, fortalecer la inclusión educativa.

-Jubilados, y docentes próximo a jubilarse exigen la aplicación de la Ley de Jubilación Docente 24016/92 la derogación de los decretos 78/94 y todo aquel que cercena el justo haber jubilatorio del 82% móvil del docente en actividad, según el art. 4 de la Ley 24016/92.

-Eximición del tributo a las ganancias para que trabajador de la Educación no resulte alcanzado por tales retenciones, considerando que el “salario de un trabajador” no se debe considerar ganancia. Aunque es de público conocimiento que no es jurisdicción de la provincia aumentar el límite no imponible, se solicita se de trascendencia a nivel Nacional a esta petición, por parte de nuestros representantes provinciales .