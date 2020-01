El gobernador Sergio Uñac decidió ayer seguir el mismo lineamiento que tomó el presidente Alberto Fernández con los empleados del Estado nacional. Así, el Gobierno sanjuanino definió entregar una suma de 4 mil pesos en dos cuotas para los trabajadores de la administración pública central: 3 mil a percibir en el recibo de febrero, monto al que se le sumarán mil pesos a fines de marzo. El aumento es a cuenta del futuro arreglo salarial y alcanza a los sueldos de hasta 60 mil pesos de bruto, por lo que beneficiará al 67 por ciento de los agentes estatales, es decir, unos 26.240. De esa manera, la provincia destinará 208 millones de pesos.



La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó los datos y resaltó que, con la medida, el Gobernador apuesta a ayudar a aquellos empleados con salarios más rezagados. En promedio, representa un incremento del 14 por ciento, pero para los sueldos más bajos significa una suba del 32 por ciento, indicó la funcionaria. Además, destacó que la iniciativa apunta a inyectar dinero al circuito económico, ya que los trabajadores de planta permanente contarán con plata fresca en el bolsillo, la cual generalmente va al consumo.



La cifra de 4 mil pesos es remunerativa, por lo que tendrá los descuentos por jubilación y obra social, y no bonificable, es decir, no afectará los adicionales de los agentes. No sólo los efectivos se han visto beneficiados, ya que López resaltó que la mayoría de los contratados ha tenido un aumento del 55 por ciento.



Tras la medida que instrumentó la Nación, gremios locales habían solicitado un adelanto salarial. La titular de la cartera económica había señalado que los sueldos estatales se habían visto actualizados al ritmo de la inflación por la aplicación de la cláusula gatillo, pero la decisión que se impuso fue entregar la suma a cuenta de un futuro acuerdo salarial. La ministra explicó que la inversión que se realizará está dentro de la partida presupuestaria destinada para los haberes de este año, la cual prevé una suba del 30 por ciento, de acuerdo a lo establecido en el cálculo de gastos y recursos de la provincia.



Como el INDEC dará hoy a conocer el índice de inflación de diciembre (previsto en un 4 por ciento), los estatales recibirán el porcentaje final en el recibo de enero debido a la actualización por la cláusula gatillo. En el sueldo a cobrar a fines de febrero percibirán los 3 mil pesos y en el de marzo llegará a 4 mil, siempre que sean haberes de hasta 60 mil pesos de bruto.

Nación pondrá unos $240 millones para el transporte

Tras la reunión con los representantes de las provincias, la Nación definió los parámetros que tendrá en cuenta para el subsidio de la tarifa del transporte público, por lo que los alfiles uñaquistas que participaron del encuentro calcularon que la ayuda que entrará a las arcas locales será de unos 60 millones de pesos por mes hasta abril, un total de 240 millones de pesos. Luego de eso, volverán a reunirse para definir futuros subsidios.



El aporte nacional, más el que hace el Ejecutivo sanjuanino (unos $122 millones al mes), permitirá que los valores de los pasajes de las distintas secciones vuelvan a los de fines del año pasado. En el caso del más utilizado, a 22 pesos. La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, que tiene a su cargo el área de transporte, señaló además que la administración del presidente Alberto Fernández trabajará en un esquema de tarifas, el cual se pondrá a discusión durante el plazo de 120 días que dura la medida. Aubone participó de la cumbre con el secretario de Transporte, Jorge Armendáriz, y señaló que el compromiso de Nación es enviar el primer desembolso de los aproximadamente 60 millones de pesos a fin de mes. Tras el acuerdo, la ministra resaltó que "el Gobierno nacional ha estado a la altura de lo que venía planteando en campaña y en lo que lleva de gestión en cuanto a la aplicación de conceptos como el federalismo y la equidad para las provincias".