El ciclo 2023 del programa ‘A Todo o Nada’, que se emite los sábados de 11 a 13 por Radio Sarmiento, tuvo como entrevistado al ministro de Desarrollo Humano y casi seguro candidato a intendente de Pocito, Fabián Aballay. El funcionario habló de todo lo que tiene que ver con la coyuntura política, a un día que se presentó el frente San Juan por Todos y de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo.

SOBRE LA OPOSICIÓN

Aballay dejó algunas opiniones con respecto al principal armado opositor, deslizando que “no escuché proyectos de la oposición” y que el rol de quienes están en la vereda de enfrente es criticar, aunque aclaró que “no vamos a confrontar” y que quieren “hablar de proyectos”.

Cruzó a quienes dicen que la mayoría de las acciones (eventos, principalmente) son fogoneados por el Gobierno, “hay una sinergia con el sector privado”.

LA INTENDENCIA DE POCITO

Si bien falta la oficialización, Aballay jugará para retener la intendencia de Pocito luego de que el actual jefe comunal mostrara que no está dispuesto a ir por otro mandato y, entienden en las filas uñaquistas, que el indicado para ese rol es quien ya fue dos veces intendente y hombre de confianza del gobernador.

“Mi paso por la intendencia esos dos mandatos, nos generó una experiencia y estamos más maduros, en líneas generales tenemos muchas ganas y mucha energía para trabajar”, explicó. Se refirió a la postura de Sánchez y contó que “es una decisión política y personal, las condiciones están dadas. Pero a mí me ha manifestado que no tiene intenciones de ir por un segundo mandato”.

A pesar que se cuidó de criticarlo directamente al actual intendente, en su visión entiende que “siempre hay cosas para hacer, muchas veces no están los recursos. En líneas generales y sin ánimo de criticar, habría que puntualizar, pero los servicios se pueden mejorar un poco”. Consultado por el peso que tiene ese distrito, de donde es origen Uñac y su alza poblacional, Aballay no dio vueltas y dijo “en Pocito hay que ganar y bien”.

SOBRE QUIÉN DEBE SER VICE DE UÑAC

El titular de la cartera social no anduvo con vueltas y sentenció que “el vice tiene que ser una persona de extrema confianza del gobernador. Entiendo que el gobernador no ha tomado esta decisión, no queda tanto tiempo”.

Y agregó, “a mí me gustaría con perfil político, igual es el gobernador el que lo analiza”. Consultado sobre la posibilidad que sea Marisa López, actual ministra de Hacienda y uno de los nombres que suenan, Aballay no ahorró en elogios: “tiene un perfil técnico y también político, es muy capaz, sumamente preparada”.

Y cerró, “partamos de la premisa que no debe restar, debe ser el complemento de la figura del gobernador, si suma bienvenido sea y si contiene a sectores, mejor”.