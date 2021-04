El pedido de destitución que la Corte de Justicia promovió contra el titular de la Segunda Circunscripción con asiento en Jáchal, Javier Alonso, expuso la delicada situación judicial en el Norte de la provincia. Abogados locales que litigan en ese departamento criticaron con dureza al máximo órgano de justicia al sostener que desde hace años existe un abandono por parte de la Corte por la falta personal, recursos a infraestructura edilicia. Incluso, los profesionales indicaron que el atraso en los expedientes y las desprolijidades en el manejo, que motivó el pedido de Jury, vienen desde hace años y que la actual conformación de la Corte "no ha hecho nada porque no les importa, sólo se ha limitado a hacer una auditoría". Además, criticaron a la cúpula judicial al manifestar que "hay una discriminación hacia la Segunda Circunscripción porque está descuidada, desprovista con escenario caótico".

Quienes expresaron su descontento con los miembros de la Corte de Justicia, fueron los abogados José Oscar Torres y Silvina Carbajal. Junto a ellos varios abogados apoyaron su postura, pero prefirieron no ser nombrados. El primero fue contundente al manifestar que "esperaba que la nueva conformación de la Corte cambiara lo que ocurre acá, pero lo único que han hecho son auditorías". Además, dijo que "toman decisiones desde 160 kilómetros de distancia, sin conocer in situ la realidad". En el caso de la abogada, indicó que "algún miembro de la Corte debería venir, pero que no por 15 minutos, sino que a quedarse para que conozcan lo que ocurre", mientras que apuntó contra el presidente Olivares Yapur al manifestar que "habló de secretario relator y ese puesto no existe porque nunca se nombró. La Corte no tiene idea de lo que pasa acá".

Los abogados fueron claros al manifestar que, independientemente de la situación particular del juez Alonso y su desempeño, en el que ayer el Jurado de Enjuiciamiento dio el primero paso para evaluar su desempeño (Ver recuadro), en Jáchal "falta personal, recursos técnicos e infraestructura". En esa línea, explicaron que "desde hace años se viene anunciando una Ciudad Judicial, pero nunca pasó nada" y que, actualmente, "la Justicia trabaja en un edificio prestado, en el primer piso del municipio, donde el personal está prácticamente hacinado. En cambio en la Capital se han llevado adelantes reformas edilicias importantísimas", indicó Torres. El anuncio de un edificio propio se dio en 2018, sin un avance a la fecha.

Sobre la problemática de personal, ambos letrados aseguraron que existen trabas a la hora de litigar porque "un juez no puede atender todos los casos del fuero penal, civil, laboral, familia, contencioso administrativo, violencia de género y problemas intrafamiliares, con poco personal". Carbajal indicó que hay dos secretarias, una Penal y la otra Civil. La primera cuenta con cinco personas, de las cuales una cumple la función de secretaria (el puesto no se cubrió tras la salida el antiguo funcionario), y entre el resto, hay un abogado acompañado de tres escribientes, "para las 400 causas anuales". A su vez, indicó que, si bien en diciembre se sumó otro juez "se está trabajando con el mismo personal". Para el caso del área Civil, Torres sostuvo que "hay seis personas para todas las causas que no sean penales, sin estructura ni soporte técnico".

El Jury dio el primer paso



El Jurado de Enjuiciamiento, que encabeza Guillermo De Sanctis, definió ayer notificar al juez Javier Alonso de la denuncia en su contra para que, en el plazo de cinco días hábiles, se defienda de las acusaciones hechas por la Corte. Además, estableció que el lugar de reuniones del cuerpo será el Club Sirio Libanés. Además de De Sanctis, el Jury está integrado por los diputados Juan Carlos Abarca y Fernanda Paredes, y los abogados representantes del foro local, Mario Arancibia y Cristina Pintor. Se espera que el Jurado vuelva a reunirse la semana que viene.