A casi una semana del triunfo histórico de Marcelo Orrego, uno de los alfiles del gobernador electo visitó Radio Sarmiento. La victoria frente al peronismo y las PASO de agosto fueron el eje de la charla con Emilio Achem.

El actual secretario de Gobierno santaluceño, quien encabeza la lista de precandidatos a senador por el orreguismo en Juntos por el Cambio, aseguró que "a Marcelo lo votó la gente por el trabajo y por el esfuerzo, porque instaló un proyecto como fue su forma de gobernar Santa Lucía, que fue el muestrario de lo que se puede hacer en la provincia".

Además, reconoció que "la interna peronista y el cambio de candidato en la fórmula oficialista (la baja de Sergio Uñac, reemplazado por su hermano Rubén) influyeron en el triunfo, porque los indecisos se volcaron por nuestro espacio".

Luego, el dirigente se refirió a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto. "El impulso que nos dio la gente que confió en la propuesta de Orrego no debemos desaprovecharlo, por eso no hay que dormirse en los laureles. En mi caso encabezo la lista de senadores y tenemos la gran responsabilidad de que los sanjuaninos confíen en el equipo que Marcelo ha pensado poner en el Congreso de la Nación. Creo que sin legisladores de su propio espacio va a ser difícil que pueda traccionar a nivel nacional y es importante darle a la provincia legisladores comprometidos".

El orreguismo llevará a Horacio Rodríguez Larreta como candidato presidencial, sin embargo no se despega de Patricia Bullrich, la otra aspirante de Juntos por el Cambio. "Ambos han participado de nuestro espacio y se los ha tratado de la misma manera cuando llegaron a San Juan", manifestó y agregó que "si gana Bullrich tendrá nuestro apoyo".

En ese sentido, Achem dijo que "hoy Orrego está más fuerte que los presidenciables en San Juan porque ha ganado. Ellos, haciendo futurología, no van a tomar a la provincia como prioridad de la campaña para las PASO pero sí para la gestión en caso de ganar porque ya se han comprometido a apoyarnos en la crisis hídrica, la minería, exportaciones y demás".

Al ser consultado por un escenario para gobernar la provincia con Sergio Massa presidente, el candidato a senador señaló que el actual ministro de Economía "no es un desconocido para Marcelo Orrego porque integraron listas juntos y ambos se conocen muy bien. De todas maneras esperemos que gane alguno de nuestros candidatos, pero si gana Massa vamos a gestionar igual con la Nación".

Por otro lado y mientras su nombre suena para integrar el próximo Gabinete provincial, Achem sostuvo que "no he pensado renunciar a mi candidatura porque Marcelo me ha pedido que me enfoque en ello y será un lujo tener de adversario al gobernador Uñac porque será todo un desafío para mí".

Para finalizar, se refirió a la invitación del actual Gobierno provincial a participar de distintas tareas durante la transición. "Me parece un buen gesto en el sentido de ponerse a disposición, pero hay que tener claro de quienes son las responsabilidades hasta el 10 de diciembre. No es porque nos las queremos sacar de encima, pero ellos saben cómo realizaron las diferentes gestiones. Igual, creo que la transición va a ser ordenada".