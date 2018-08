Anuncio. Los primeros días de julio, el gobernador Sergio Uñac confirmó el adelanto en un mes del 5 por ciento que el Ejecutivo acordó con los empleados estatales a liquidar en agosto.

Este mes, el Ministerio de Hacienda disparará por primera vez en el año la cláusula gatillo y según los cálculos que está realizando, destinarán 24 millones de pesos extra por sobre el aumento de sueldo que acordó con los estatales a principio de año. La cifra final comenzará a definirse el miércoles cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dé a conocer el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación. Según especialistas nacionales y de los gremios, ese valor rondará entre el 2,5 y el 3 por ciento para julio, lo que arrojará un acumulado del 19 por ciento, superando al acuerdo paritario salarial del 17 por ciento. El ministro Roberto Gattoni dio casi por hecho que el pago del aumento se hará junto con el sueldo y no a través de planilla complementaria, aunque aclaró que todo se definirá a fin de mes cuando se produzca la liquidación.



La cláusula gatillo fue un esfuerzo que hizo la gestión uñaquista con los empleados estatales en paritarias para que la remuneración de los mismos no pierda frente a la inflación. Incluso, San Juan es la única provincia del país que tiene este tipo de acuerdo con su personal y el gobernador Sergio Uñac había adelantado en Radio Sarmiento que lo replicará el próximo año.



El primer acuerdo entre los trabajadores del Estado y la patronal, en el que se incluyó la medida, se produjo en 2017, pero recién se activó en enero de este año, cuando se dio a conocer el valor del IPC de diciembre. En esa ocasión, al Estado le insumió unos 28 millones de pesos hacer frente a los 2,8 puntos por arriba del 22 por ciento que cerró la inflación de 2017. Para esta ocasión, el acuerdo paritario cerró en un 17 por ciento, en dos tramos. El primero fue del 12 por ciento de aumento a partir de marzo y el resto, a partir de agosto. La crisis económica que impactó en los últimas semanas del primer semestre puso en alerta al Ejecutivo local que decidió adelantar el segundo tramo del incremento al sueldo de julio, en busca de mantener la premisa de que el salario no pierda frente a la inflación. La medida representó "poner en la calle" unos 55 millones de pesos, 30 días antes de lo previsto.



Ahora el ajuste del sueldo por inflación será de unos dos puntos para los empleados estatales con el sueldo de agosto, lo que se prevé que representará unos 24 millones de pesos extra, según el cálculo que hizo el ministro Gattoni.



Pero además, hay una particularidad. El titular de la cartera de Hacienda recordó que la cláusula gatillo no tiene techo en San Juan y si bien hace dos meses estimaba que la inflación anual de 2018 iba a cerrar en un 25 por ciento, ahora cree que será de cinco puntos más, llegando así al 30 por ciento. De confirmarse esa suba, la administración uñaquista deberá hacer los desembolsos correspondientes para hacerle frente a un desfasaje de un 13 por ciento por sobre los 17 previstos a principio de año.



Al ser consultado sobre cómo avanza el pago de sueldos por la activación de la cláusula gatillo, Gattoni indicó que "se hará a fines de agosto" y además indicó que "la idea es poder hacer todos los decretos correspondientes para que no se pague a través de planilla complementaria, sino todo junto".



Por otro lado, el funcionario uñaquista fue cauto sobre los meses subsiguientes al explicar que "habrá que ver cómo avanza la inflación mes a mes y si podremos liquidar los sueldos completos o si será necesario hacerlos por planilla complementaria".

Empleados

40 mil es la cantidad de estatales que tiene el Ejecutivo, quienes se verán beneficiados con la aplicación de la cláusula gatillo. La mayoría está representada por docentes.