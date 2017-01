Exposición. La ingeniera Miriam Abaca fue la encargada de dar los detalles ambientales en la audiencia pública por el Acueducto Gran Tulum.



La audiencia pública que se desarrolló ayer en Casa de Gobierno para exponer los aspectos ambientales de la construcción del Acueducto Gran Tulum arrojó datos interesantes sobre el tramo más complicado de la obra, en la Quebrada de Zonda. Las autoridades de OSSE le exigirán a la empresa que trabaje en ese lugar que instale las cañerías por debajo de los 3,5 kilómetros del tramo que corresponde a la ruta 12 y que no corte el tránsito en ningún momento. El requerimiento se debe a que en el Gobierno decidieron que, en esa zona, las tuberías no pasen por el costado de la calzada, como en otros tramos, por falta de espacio y para no tener que sacar árboles.



La compañía que resulte adjudicataria de la megaobra trabajará en la zona que va desde el dique Soldano pasando por el costado del Autódromo hasta llegar al Jardín de los Poetas. Mientras ejecute los trabajos, deberá dejar en todo momento una media calzada libre para la circulación del tránsito, con el objetivo de que los vecinos de Zonda no pierdan su principal vía de acceso y queden aislados.

La planta de Punta Negra abastecerá a la población con 3,2 m3/s de agua potable.



El proyecto original contemplaba que la megaobra tomara el agua de un humedal que hay en Zonda a través de una batería de pozos. En medio de los reclamos de vecinos del departamento que venían sosteniendo que el acuífero podía secarse, la gestión uñaquista modificó la propuesta. Ahora se prevé la construcción de una planta potabilizadora que se abastezca del dique Punta Negra y una red de conductos que beneficiará a Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, Zonda, Ullum y parte de Pocito. En la audiencia de ayer, que se extendió poco menos de una hora, se explicó y se dieron detalles de la obra y su impacto ambiental y no hubo ninguna objeción por parte de los presentes. Ahora, OSSE está en condiciones de presentar el proyecto para obtener la próxima semana el OK del informe de impacto ambiental y recién después culminar el proyecto para llamar a licitación de la instalación de las cañerías.



Según las autoridades, con el Acueducto, la población del Gran San Juan, más Ullum y Zonda, tendrán agua potable asegurada para los próximos 50 años, donde se estima que en la provincia vivan más de un millón de habitantes.



El proyecto tiene aprobado unos 110 millones de dólares proveniente del fondo de Kuwait. Además, el Gobierno nacional confirmó que financiará parte de la obra, debido a que la incluyó dentro de su plan de hábitat y saneamiento.



El Acueducto tendrá un plazo de ejecución de 40 meses. En el Ejecutivo calculan que de comenzar este año, las tareas finalizarían a mediados de 2020.



En la audiencia pública de este viernes trascendió el monto final de la obra, de acuerdo a los estudios de la empresa estatal. Las tareas a realizar en todos los departamentos, más la construcción de la planta potabilizadora, suman un total de 3.169.399.624 pesos.