Unas 300 personas se concentraron este jueves por la tarde en la Plaza 25 convocadas por distintas organizaciones sociales y espacios de izquierda. Al igual que ocurrió la semana pasada, se manifestaron en contra del acuerdo que el Gobierno nacional está por firmar con el Fondo Monetario Internacional.

Estuvieron presentes militantes y dirigentes del Partido Comunista, Corrientes Clasista y Combativa, la JCR, PTP, entre otras, quienes se turnaron para hablar ante los presentes y rechazar la postura del Frente de Todos de avanzar con la rúbrica de un acuerdo.

"La deuda es con el pueblo, no con el FMI", "No al pago de la estafa macrista", "No al FMI", fueron algunas de las consignas que arengaron en la concentración.

Hubo críticas al Gobierno nacional y también a los legisladores sanjuaninas que apoyan el acuerdo, y uno de los apuntados fue José Luis Gioja cuando dijeron que "no sirve que lo votemos a nariz tapada" por una reciente declaración del exgobernador y actual diputado nacional.