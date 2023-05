Antes, era "una decisión tomada, por pedido de la dirigencia", había dicho Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, sobre poner candidatos propios para los comicios de senadores y diputados nacionales. Ahora, el líder de la fuerza política reconoció que "voy a analizar la situación", dado que hay dirigentes que han planteado ir en una lista compartida con el oficialismo que encabeza Sergio Uñac. En el medio, pasó la elección del 14 de mayo, en la que la Corte Suprema de Justicia suspendió la definición de la categoría de gobernador y vice, por lo que compitieron los candidatos a intendentes, concejales y diputados. Así, hubo bloquistas que salieron a la cancha y dos lograron retener las jefaturas comunales que tenían y uno la perdió, mientras que los 16 restantes postulantes quedaron rezagados de los lugares de vanguardia. No sólo eso, sino que también queda la definición de los máximos cargos provinciales y cómo se reordenará el tablero local, sumado a que aún hay incógnitas sobre los aspirantes a la presidencia por parte del frente oficialista. "Todo eso hay que estudiar", manifestó Rueda.

El bloquismo hizo una fuerte apuesta al poner candidatos propios, a 20 años de la contienda provincial y municipal en la que jugó de esa manera. La última elección en la que compitió con sus correligionarios fue en la legislativa 2005. Rueda y en el partido conocían el riesgo de quedar expuestos y conseguir números bajos, luego de 16 años de sociedad con el PJ en el frente oficialista. De hecho, hay voces en el peronismo, por lo bajo, que critican los lugares y cargos obtenidos por el bloquismo en estos años, sin que demostraran un importante caudal electoral. No obstante, Rueda siempre indicó que lo conseguido en los comicios es una base para saber dónde están parados y cómo trabajar de cara al futuro, además de empezar a instalar dirigentes. Además, tras la elección, en la fuerza que fundaron los hermanos Cantoni remarcaron que sus candidatos cosecharon 20.569 votos, cerca del 15 por ciento de lo que lograron todos los postulantes a los sillones municipales de la subagrupación Vamos San Juan, de Uñac. Es decir, un número que por sí sólo no gana una disputa, pero que puede ayudar en una eventual victoria de su aliado.

Así, el presidente bloquista expresó que, "si bien el resultado no ha sido malo, en algunos departamentos no fue lo esperado". El resultado de la elección es uno de los factores en la decisión o no de llevar listas propias para las legislativas de este año. Por ello, Rueda admitió que hay dirigentes que le han hablado de la conveniencia de ir en una lista compartida con el PJ conducido por el Gobernador. De 2007 a la fecha, el partido ha tenido un lugar para la banca de diputado nacional, que ha quedado reservado, en cuatro ocasiones, para la expresidenta Graciela Caselles.

No obstante, el mandamás del bloquismo indicó que todavía queda por resolver la elección de mandatario provincial, en la que la Corte Suprema tiene que definir si Uñac puede o no ser candidato. Si no fuese habilitado, le queda el camino por un cargo nacional. También está el escenario de José Luis Gioja y Fabián Gramajo, candidatos a gobernador y vice respectivamente en el frente oficialista, los que, si no ganan, también pueden pretender un lugar legislativo. Se verá si con lista propia o en un hipotético acuerdo.

A todo eso, Rueda expresó que tiene que definirse si hay uno o más candidatos presidenciales del oficialismo y cómo se dará el juego interno de apoyos locales.

Balance y futuro

Tras la elección, las autoridades bloquistas, los 19 candidatos en 15 departamentos (en cuatro hubo dos postulantes), dirigentes y militantes se reunieron en la sede partidaria para hacer un balance, al que calificaron de positivo (foto). El mensaje apuntó a la unidad de la fuerza de la estrella y el fortalecimiento interno que logró en la contienda al competir con aspirantes propios luego de 20 años.

Rueda informó que en el transcurso de la semana que viene convocará al Comité Central para ir definiendo el camino a tomar. El presidente indicó que planteará el tema de las candidaturas nacionales "para escuchar opiniones", aunque aclaró que en la última reunión de Convención se lo habilitó para tomar la decisión respecto a la conformación de un frente y las candidaturas. Así, la definición estará en sus manos y dijo que hará lo conveniente para el partido.

> CARGOS

Intendentes

Jorge Espejo logró la reelección en Iglesia, mientras que Juan José Atampiz pudo suceder a su hermano Miguel en Zonda. En cambio, Carlos Maza perdió la Intendencia de Angaco en una pelea reñida con el ex jefe comunal José Castro.

Diputados

El bloquismo mantuvo sus bancas en la Legislatura. Salieron Andrés Chanampa, Edgardo Sancassani y Mauro Marinero y entraron Miguel Atampiz y Gustavo Deguer como departamentales y Luis Rueda como proporcional.

Concejales

El partido perdió dos lugares clave en Capital y uno en Chimbas, Rivadavia, Pocito y Sarmiento, entre los de mayor peso. Como contrapartida, retuvo concejales en Angaco y 25 de Mayo y consiguió en Iglesia, Zonda y Caucete.