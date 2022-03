Ya conocen los que es dirigir un municipio y dejan traslucir, con sus matices, las ganas de volver, pese a que este año no es electoral, aunque se acentuará el trabajo territorial y de instalación para 2023, sobre todo con la posibilidad de que se adelante la elección al primer semestre del año que viene. Por el momento, los que están en ese lote son Robert Garcés, de Calingasta; Jorge Gil, de Ullum; José Castro, de Angaco; Mauro Marinero, de Iglesia, y Jorge Barifusa, de Jáchal. Los cinco pertenecen al Frente de Todos y el escenario en esos departamentos se divide en dos: están los actuales jefes comunales que pueden repetir y aquellos que no y deben dejar un sucesor. Además, la mayoría dejó en claro que habrá que conocer las reglas de juego cuando quede vigente el nuevo Código Electoral que eliminó las PASO provinciales y se defina el tipo de participación en las internas de las agrupaciones a través de la modificación a la ley de partidos políticos (Ver Una ley...).

En el punteo, el peronista Garcés fue intendente de Calingasta en tres ocasiones y hoy es secretario de Vivienda del Ministerio de Obras de la provincia. El funcionario no descartó candidatearse de nuevo, al punto que indicó que "sigo trabajando en la comunidad calingastina". El actual jefe comunal es el justicialista Jorge Castañeda, quien va por su segundo período y debe dejar la posta. Garcés reconoció que "no hemos tenido un vínculo aceitado", pero que sí "he tenido un comportamiento político respetuoso con el intendente". En ese marco, fuentes departamentales señalan que Castañeda pondrá sus fichas a una figura de su equipo (inclusive, suena su hermano Luis), por lo que se verá, una vez que estén definidas las aspiraciones, quién mide más, si habrá acuerdo o alguna instancia de puja interna.

Por el lado de Ullum, el exintendente Gil, hoy director del bloque PJ en la Cámara de Diputados, destacó que "ganas hay" de regresar a la Intendencia, en la que estuvo en dos períodos. La comuna está bajo el mando de Leopoldo Soler, quien en 2023 cumplirá su último periodo constitucionalmente permitido. El intendente logró su reelección a través de un partido municipal, pero está dentro del frente que conduce Uñac. Ahora, Soler ha tenido disputas con Gil y otros peronistas ulluneros, sumado a que impulsará a una figura de sus filas para la Intendencia y que tratará de posicionarse para algún puesto. Ese combo abre un escenario de incógnitas en si se da y cómo una amalgama entre el justicialismo y la fuerza política de Soler.

En Iglesia, el bloquista Marinero hoy es diputado, pero timoneó el municipio y admitió que le gustaría volver. La Intendencia está bajo el dominio de su correligionario Jorge Espejo, quien va por su primera gestión luego de ganar a través de un partido municipal y es un hecho que buscará la reelección. Los sectores de ambos se enfrentaron fuertemente en la elección de 2019 y de cara a 2023 se definirá si alguno cede en el camino o si se abre una instancia de competencia.

En Angaco, Castro también reveló sus ganas de volver a la comuna, la que está bajo el control del bloquista Carlos Maza, quien va por su primer mandato. Ambos tienen fuertes diferencias, las que se manifiestan en las peleas a través de sus representantes en el Concejo Deliberante.

En Jáchal, Barifusa no contestó los llamados de este medio, pero las fuentes aseguran que tiene ganas de anotarse para volver. El exintendente está distanciado del actual jefe comunal, Miguel Vega, quien no puede repetir.

Una ley sobre cómo serán las internas

A fines de febrero, el gobernador Sergio Uñac dijo que entablará conversaciones "con los distintos referentes de los distintos partidos, que después nos conformaremos en un frente para poder presentarnos a competir", con el fin de tener la "opinión de todos" con respecto a la ley de partidos políticos. La modificación a la norma será clave, ya que establecerá cómo se llevarán adelante las internas en los partidos y frentes electorales, luego de que la gestión uñaquista eliminara las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Código Electoral provincial. En el Gobierno hay voces a favor de presentar el proyecto de la ley de partidos políticos en abril o mayo, mientras que otros opinan que tendría que ser a fines de año, con el tablero nacional y local con más claridad.

Reelegibles y no

De los 19 intendentes, 11 no pueden repetir mandatos. Son los casos de Rivadavia, Chimbas, Jáchal, Ullum, San Martín, Zonda, 9 de Julio, 25 de Mayo, Valle Fértil, Calingasta y Sarmiento. Los que pueden ser reelectos son los de Capital, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Caucete, Albardón, Angaco e Iglesia.



Reelecciones

La Constitución provincial establece que los intendentes podrán ser reelectos una sola vez. Luego de la enmienda que impulsó José Luis Gioja para ir por un tercer mandato como gobernador, hubo jefes comunales que plantearon que la movida se extendiera a los municipios, lo que no ha prosperado desde entonces.