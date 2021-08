Durante la recorrida por la construcción de dos barrios en Rivadavia, este medio dialogó unos breves minutos con el presidente Alberto Fernández, antes de que la custodia se lo llevara, quien disparó contra la gestión de Cambiemos. "Necesito que se recuerde que recibimos el país destruido y tuvimos que levantarlo en medio de una pandemia". Fue el prólogo de la artillería que luego descargaría en su discurso político contra el gobierno de Mauricio Macri, al que no mencionó, aunque los misiles fueron hacia su predecesor. De esa manera, el jefe de Estado nacional apuntó a retomar la iniciativa en la campaña electoral con las críticas al máximo exponente de la principal alianza opositora, con el fin de tratar de dejar atrás el escándalo por el festejo de cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. "Ya hice lo que tenía que hacer. Primero le pedí disculpas al pueblo. Fue un descuido que no debió haber ocurrido y ya está. El resto se resolverá judicialmente y veremos cómo avanzamos", le dijo a este diario sobre el tema.

El discurso político del presidente se dio en la Quinta Nazareno, en Pocito. Previamente, el gobernador Sergio Uñac puso en relieve el carácter federal del Gobierno nacional e instó a sanjuaninos y sanjuaninas a acompañar en las legislativas al Frente de Todos, que encabeza Fernández. En una definición irónica, este último destacó en su alocución que "en todo este tiempo no me tomé ni un día de vacaciones, no me fui a la playa ni una semana", en clara alusión al descanso que se tomó Macri en plena pandemia. Fernández también hizo referencia a otra "noche en Olivos", en la que en el gobierno de Cambiemos firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "que al país le costó 44 mil millones de dólares", mientras que remarcó que el organismo internacional destinó "50 mil millones de dólares para arreglar el problema de la pandemia en todo el mundo". Así, indicó con sorna contra Macri: "Y todavía habla, todavía habla. Es muy impresionante".

En su mensaje de unos 30 minutos, incluyó otras críticas al expresidente, como que "no van a encontrar una cuenta mía en (las Islas) Caimán, en Bahamas o en Nueva York. No van a ver a ningún hermano mío haciendo negocios con parques eólicos ni autopistas, ni que mis amigos se beneficien con obras públicas. No lo van encontrar porque no lo hacemos".

Por eso, les pidió "a todos que piensen, reflexionen y se den cuenta. Nada es más fácil que cuestionar cómo juega un equipo desde la tribuna. Lo difícil es jugar el partido. Jugamos en una cancha embarrada y muchas veces, por la acción política de algunos, en una cancha inclinada. Cristina dice que nos la pasamos atajando penales. Atajamos un montón de penales. Tal vez recibimos un gol, pero hicimos un montón".

Además de los cuestionamientos al macrismo, el presidente hizo un repaso de lo que lleva de gestión y señaló que "hicimos absolutamente todo lo que estuvo a nuestro alcance". En ese marco, expresó que en pandemia "fuimos primero a preservar el trabajo formal con el ATP", "fuimos con la tarjeta Alimentar y nunca dejamos de aumentar la AUH" a los sectores vulnerables y "fuimos con el IFE a 9 millones de personas".

También hizo hincapié en que en pandemia se entregaron 20 mil viviendas, "pusimos en órbita un satélite y enfrentamos la pandemia sin Ministerio de Salud". Esto último, en referencia a que Cambiemos le bajó de rango a la cartera, por lo que "nos pusimos a construir hospitales". Además, resaltó que la vacunación está avanzando y explicó que "a veces dudamos de errores que cometemos y decimos que esto no debió haber pasado y pedimos disculpas cuando pasa".



Alberto Fernández / Presidente de la Nación