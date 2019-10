Cuando el reloj marcaba casi las 15 horas, Alberto Fernández dio una conferencia de prensa donde tuvieron la oportunidad de preguntar 5 medios locales y 5 nacionales. El candidato del Frente de Todos aprovechó para referirse a varios temas, algunos de agenda y otros transversales a lo que puede ser su gestión al frente del Ejecutivo nacional

*La posibilidad de sumar sanjuaninos a su Gabinete, en particular en Minería

“Claro que es factible, yo hablo con Sergio, hablo mucho, le pido opiniones. Yo sé que el tema de la minería es muy importante. La minería es una fuente de riqueza, ya estamos trabajando junto con Sergio y la gobernadora de Catamarca. La única condición que yo siempre le pido a quien me ofrece colaboradores, es primero honestidad, y lo segundo es idoneidad”

*Alto índice de pobreza

“Lo de la pobreza era una crónica de una muerte anunciada, todos sabemos que cuando Macri se vaya del Gobierno la pobreza va a estar orillando el 40%, esto es producto de las devaluaciones de la moneda. Yo recorro mucho la argentina y veo cuando la pobreza crece, uno ve el malestar social, no sorprendió a nadie porque esta era la lógica consecuencia de las políticas llevadas a cabo”

*Reclamos de movimientos sociales

“Es justo el reclamo, no debemos generan tensión social porque siempre existe el riesgo que alguno haga algo que no corresponde y eso actúe como una suerte de chispa”

*Deuda de la Nación con San Juan

“Es una obligación que tomó la Nación, ¿cómo no vamos a cumplir con las provincias? Tenemos que ver cómo lo hacemos. A las provincias también va a ver que explicarles sobre el país que nos dejó Macri”

*Desarrollo minero

“La minería tiene un potencial en la Argentina enorme, no solo por los emprendimientos que ya existen sino de aquellos que no hemos desarrollado adecuadamente, hablo por ejemplo del litio, hay una alternativa en Vaca Muerta. Tenemos que hacerlo como lo ha hecho San Juan, de forma sustentable y con acuerdo social, ambas cosas son necesarias. Así lo tenemos que hacer en todo el país. Celebro que haya empresas que quieran invertir en esta materia”

*Sobre la posibilidad que se entregue anticipadamente el mandato

“No voy a pedir que se adelante la entrega del poder, no creo que nada se precipite”

*La situación económica que dejará Macri

“La verdad no sé que dar va a quedar el 10 de diciembre en la Argentina, no sé cuántas reservas van a quedar, el Gobierno para mantener el dólar como quiere hay un goteo de reservas, el viernes se fueron 190 millones de dólares, no he tenido la oportunidad de hablar con los acreedores”

*Reactivar el consumo

“Argentina necesita recuperar urgentemente el consumo, porque es un país que consume el 70% de lo que produce. El día que recuperemos el consumo vamos a volver a producir otra vez”

*Sobre el pacto que propone

“El pacto del que muchos hablan es un acuerdo de desarrollo y crecimiento donde cada uno pone su parte. Todos queremos que Argentina salga del estado. Tenemos que volver a encender la economía que Macri apagó el día que asumió, la Argentina está en terapia intensiva”

*Economías regionales

“Una de las ideas es trasladar la gestión a todo el país. En Buenos Aires las economías regionales se estudian sobre planillas Excel. Vi la crisis de los olivares en Catamarca, esas cosas uno las entienden cuando ve. La primera salida será Concordia, Entre Ríos, la ciudad más lastimada por la pobreza; luego vendremos a Cuyo, si acá no se sufre más la gente es por la enorme tarea de los gobernadores”.

Denuncia de posible fraude del macrismo

“La necedad no es buen camino, es la primera vez que escucho que el fraude lo hace el opositor, siempre lo hace el que Gobierna. Ya le echó el presidente la culpa a los argentinos”

*Túnel de Agua Negra

“Es algo que venimos hablando mucho con Sergio (Uñac), no es posible pensar en una Argentina que se desarrolle si hay que atravesar todo el país para salir por el puerto de Buenos Aires. Tenemos que hacer el proyecto del Túnel, Catamarca tiene un proyecto. Ya lo hablé con el presidente del BID”

*Sobre el cambio de reglas en indemnizaciones

“Cumplir la palabra no es una virtud de Macri, puede decir un día que se terminó el ajuste y al otro hacer lo que hice. Que no se entusiasme en los últimos minutos es sacar DNU para beneficiar a sus amigos”

*Reclamos de pilotos de Aerolíneas

“Estoy decidido a poner de pie a Aerolíneas Argentinas. Tienen razón y son víctimas de las políticas del Gobierno. Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer. Entiendo muy bien el reclamo que tienen, porque ellos han sido maltratados como todos los trabajadores en Argentina”



Conferencia completa: