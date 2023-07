El revés electoral que sufrió el oficialismo el domingo pasado sigue retumbando en el Partido Justicialista sanjuanino y ahora fue el diputado nacional Walberto Allende el que realizó una fuerte autocrítica y también al futuro político en la provincia.

"Después de casi 20 años pasamos de ser oficialismo a oposición. Nos preocupamos más por la interna y no vimos venir que Juntos por el Cambio viene creciendo año a año, por eso lo ideal hubiera sido conformar una sola lista ya que el impacto más fuerte ha sido perder la gobernación", expresó el diputado nacional en Radio Sarmiento.

En ese sentido, el alfil uñaquista analizó que "nuestra interna ha sido salvaje, pero nos olvidamos que el adversario estaba enfrente y no adentro, hartando a los sanjuaninos con estas diferencias. Creo que con este revés que tuvimos hay que tener en cuenta la opinión de la gente y trabajar con humildad".

Luego se refirió al futuro del PJ en San Juan y señaló que "no estamos en una situación política de dirimir en una interna, para nada, tenemos que definir por consenso y no con esta interna que nos ha llevado a perder el gobierno provincial". En ese contexto y al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a conducir el partido, dijo que "no he pensado en ser el presidente pero sí puedo colaborar desde el lugar que sea, siempre estoy dispuesto y siempre he bregado por mantener el diálogo y que se ponga prioritariamente la unidad".

Allende le dedicó un espacio especial a quienes cree que serán clave en los tiempos que se avecinan:. "Hay una necesidad de renovar las autoridades y que los jefes territoriales tengan preponderancia y participación. Los intendentes van a ser muy importantes en el rol del peronismo a partir del 10 de diciembre. Hay varios dirigentes jóvenes que pueden cumplir la función, que necesitan su oportunidad porque vienen empujando fuerte, pero creo que se definirá después de las elecciones".

Por último, pidió abocarse de lleno a las PASO del próximo 13 de agosto al expresar que "tenemos que bajar los decibeles para poder sostener las bancas de los dos diputados del peronismo".