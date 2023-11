El diputado nacional del oficialismo, Walberto Allende, salió a criticar al intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, por lanzar su propio espacio dentro del justicialismo. El legislador dijo que "las líneas internas son contraproducentes para la unidad del PJ y hacia afuera". En ese marco, comentó que, después del 10 de diciembre, serán oposición, por lo que, ahora, "no es el momento oportuno" para hacer este tipo de movidas. "Si alguno pretende armar líneas internas, se va a equivocar", agregó.

El intendente de Chimbas venía dando indicios de abrir su propio sector, hasta que lo concretó hace unas semanas al inaugurar formalmente su primera sede llamada "San Juan Te Quiero", en Capital. De hecho, tras una de las reuniones, Gramajo mencionó en su cuenta de Facebook que "con trabajo, seguiremos construyendo este proyecto en toda la provincia", además de respaldar la candidatura presidencial de Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP).

Frente a esa movida, en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, Allende lo chicaneó ayer al resaltar que, "así como aparece alguno, pueden aparecer otros", como que "don (Carlos) Munisaga, por nombrar alguno, puede salir con un 'Rawson, Mi Primer Amor'. Doña Romina Rosas con un 'Caucete, Sos Lo Mejor'. Yo mismo decir '9 De Julio Te amo' y demás".

El legislador también hizo referencia al resultado desfavorable del frente que lidera el PJ en las elecciones a gobernador del 2 de julio, la que arrojó como vencedor a Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), por lo que dijo que, "si actuamos de esta manera, no estamos aprendiendo la lección que nos dieron los sanjuaninos hace muy poquito", en referencia a la interna entre el uñaquismo y el giojismo. Así, destacó que "no ayuda a este proceso de unificación del peronismo armando líneas internas. Si no, no hemos aprendido la lección".

Gramajo también había cosechado críticas de otros peronistas luego de salirse de las filas del uñaquismo y unirse al espacio del diputado nacional José Luis Gioja como candidato a vicegobernador. Uno de ellos fue el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien le había señalado a este medio que "cometió un error. No estoy de acuerdo con lo que hizo. Se fue y tendrá que juntarse con nosotros y charlarlo". Otro había sido el actual presidente de OSSE, Mauricio Ibarra, quien, antes del traspaso, le había aconsejado al chimbero que no cometiera el mismo error de él cuando se peleó con Gioja como gobernador.

Si bien Allende aclaró que el hoy jefe comunal "tiene todos los pergaminos necesarios como para pretender conducir" el PJ, remarcó que "hay dirigentes que no asumen lo que va a pasar el 11 de diciembre. Dejamos de ser gobierno. Tenemos la enorme responsabilidad de elegir una conducción para contener". Por lo tanto, "en la situación que se está viviendo, si se piensa en que con 'primeriar' vas a tener más posibilidades, me parece que no es el momento".

En cuanto a las posibilidades de que el gobernador Sergio Uñac siga comandando el peronismo local, el legislador dijo que, "para poder saldar las diferencias, hay que buscar a los mejores hombres y mujeres y armar un nuevo esquema de conducción partidaria. Tiene que haber una renovación en este sentido. Además, el rol del partido es totalmente distinto a lo que ha venido sucediendo. La gente nos ha elegido como oposición". Así, indicó que "me parece que es el momento de buscar aire fresco".

Mirada nacional

El diputado nacional Walberto Allende habló de política nacional y cuestionó el gobierno Mauricio Macri y Alberto Fernandez por “lotear” los ministerios en diferentes espacios políticos. En ese marco, dijo que “no se puede repetir lo que se hizo”.