El no tratamiento de la ley de moratoria previsional en la Cámara de Diputados por falta de quorum por parte de Juntos por el Cambio volvió al tapete después de las críticas realizadas ayer por Marcelo Orrego en su acto de lanzamiento.

El primero en salir al cruce fue el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, y después se le sumó el diputado nacional Walberto Allende.

“Si no está esta moratoria hay un montón de argentinos que no puede acceder a la jubilación. Se viene prorrogando por decreto, pero hace falta la ley. Son temas que no tendrían que tener discusión ya que viene con aprobación casi por unanimidad del Senado”.

“Juntos por el Cambio pide tratar temas que tengan que ver con la gente y este es uno de ellos. "Hay unos 35 mil sanjuaninos que esperan que bajen a votar. Hay que dejar las directivas partidarias y actuar en función de la gente. Este es un tema muy sensible y está dejando fuera a un millón de argentinos”, concluyó en diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento.